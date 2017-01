Francia vence a Suiza y obtiene pase a final de Copa Hopman

Federer había derrotado 6-1, 6-4 a Gasquet para darle a Suiza la ventaja sobre Francia, pero su compañera Bencic fue luego superada 6-4, 2-6, 6-3 por Mladenovic.

El encuentro en dobles mixtos se desarrolló bajo el formato Fast4 de sets de cuatro games, sin empates y sin lets en servicios.

Con el resultado, Francia avanzó a la serie final, donde espera el equipo estadounidense de Coco Vandeweghe y Jack Sock. Estados Unidos ha ganado la Copa Hopman en seis ocasiones, un record, en sus 28 años de historia.

Federer, que regresó a las canchas después de una ausencia de seis meses por una lesión de rodilla izquierda, tenía garantizados tres compromisos en sencillos sin la presión de pelear por puntos en el ranking en el torneo de exhibición, y se dijo satisfecho con su desempeño en la Copa Hopman. Ganó dos juegos en sencillos y perdió otro más en tres sets ante el alemán Alexander Zverev.

El suizo de 35 años no tuvo problemas en su encuentro con Gasquet en sencillos ante cerca de 14.000 aficionados en la Arena Perth. Se apuntó la victoria tras 56 minutos de juego.

"Es el tercer partido del año, por lo que empiezo a sentir la pelota cada vez mejor y me empiezo a mover un poco mejor en la cancha", afirmó el 17 veces campeón de Grand Slam luego de su triunfo ante Gasquet. "Me siento feliz con el nivel en que me encuentro —estoy muy complacido de que se antemano esté yendo tan bien".

Federer se dirige a Melbourne para continuar con su preparación para el Abierto de Australia, que inicia el 16 de enero y en el que espera poner fin a una sequía en torneos major. El suizo no ha ganado un título de Grand Slam desde Wimbledon en 2012.

Antes, Alemania venció 2-1 a Gran Bretaña luego que Alexander Zverev y Andrea Petkovic derrotaron 4-2, 4-2 a Daniel Evans y Heather Watson en dobles mixtos.

Watson había dado una ventaja inicial de 1-0 a Gran Bretaña al vencer 6-2, 7-6 (3) a Petkovic en sencillos, repuntando tras un 5-1 en el segundo set. Sin embargo, Zverev igualó para Alemania al vencer a Evans 6-4, 6-3, obligando a un decisivo choque en dobles mixtos que se jugó bajo el formato Fast4.

Fue la primera victoria de Alemania en el torneo, un evento por invitación de la Federación Internacional de Tenis que no ofrece puntos de ranking pero sí premios económicos y que sirve de preparación para el próximo Abierto de Australia. Gran Bretaña terminó 0-3.