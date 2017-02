Francia: Página de citas puede seguir promoviendo adulterio

Una corte civil de París falló el jueves que promover la infidelidad en sus pautas publicitarias no es ilegal dado que el adulterio no es una ofensa criminal en Francia, además que engañar al cónyuge no representa necesariamente una violación civil.

La asociación católica había solicitado a la corte que prohibiera a Gleeden hacer referencia en sus comunicaciones a las relaciones extramaritales.

Gleeden había invocado la libertad de expresión y argumentó que únicamente los esposos están en derecho de demandar la obligación de la fidelidad.