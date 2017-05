Fraile gana 11na etapa del Giro; Quintana sigue segundo

Dumoulin siguió 2 minutos, 23 segundos sobre el colombiano Nairo Quintana, ganador de la carrera en el 2014, y de 2:38 sobre Bauke Mollema en la tabla general.

Fraile, del equipo Team Dimension Data, lanzó su primer ataque junto con su rival de Sky Mikel Landa, y entonces se rezagó a un grupo de perseguidores, antes de atacar de nuevo en la última de cuatro subidas en los Apeninos.

"Yo había notado que esta etapa me asentaba muy bien”, dijo Fraile. “me lancé al ataque temprano y me fui con Landa porque sabía que podíamos ganar algún terreno. Cuando sed nos acercaron de nuevo, me le pegué a Rui Costa porque él es rápido, pero hoy yo fue aún más rápido”.

La etapa de 161 kilómetros (100 millas) arrancó en Ponte e Ema, en als afueras de Florencia, donde nació Gino Bartali, el ciclista que ganó el Tour de Francia en 1938 y 1948 y el Giro en 1936, 1937 y 1946.