Fracaso de tregua en Aleppo plantea dudas sobre evacuación

La ofensiva amenazó con frustrar los planes para evacuar a un lugar seguro a combatientes y a las decenas de miles de civiles que siguen en la zona, en lo que sería de facto la rendición de la oposición en la ciudad.

Estaba previsto que la evacuación comenzase al amanecer pero los bombardeos se reanudaron por la mañana y los autocares que iban a trasladar a rebeldes y civiles fuera de Aleppo dieron la vuelta. Activistas y combatientes atrapados en el último feudo opositor dijeron que fuerzas progubernamentales atacaron el distrito con docenas de proyectiles desde media mañana.

La operación aérea se reanudó poco después de mediodía.

"Comenzaron a atacar como si no existiera un 'alto el fuego' o 'evacuación de civiles''', explicó el activista Mahmoud Raslan. "Han anunciado que nos van a matar a todos".

No estuvo claro si los aviones eran sirios o rusos. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo opositor con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto, reportó la muerte de al menos seis personas.

Un asesor legal de los rebeldes acusó a Irán de frustrar el acuerdo mediado por Rusia y Turquía el martes por la noche al imponer nuevas condiciones a los insurgentes. Junto con Rusia, Irán respalda al gobierno del presidente Bashar Assad en la guerra y envió a asesores y fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria. Turquía apoya a los rebeldes que luchan para derrocar a Assad.

Según Osama Abu Zayd, el asesor, Irán impuso nuevas condiciones para la tregua, exigiendo recuperar los restos de sus compatriotas fallecidos en la ciudad y la liberación de los retenidos en la provincia de Idlib, también controlada por los rebeldes. Sus peticiones eran "exclusivamente sectarias y paralizantes".

El gobierno sirio, por su parte, retiró los autocares verdes del punto de evacuación fijado en los límites de la frontera del bastión rebelde. La televisora libanesa al-Manar TV, el brazo mediático del grupo insurgente libanés chií Jezbolá que lucha del lado de Assad, emitió imágenes de los vehículos vacíos abandonando el lunes y dijo que Damasco reanudó los combates con las fuerzas rebeldes.

Mohammed Abu Jaafar, jefe de forenses en el este de Aleppo, dijo que los residentes se sentían "engañados".

"La gente ha dejado sus refugios (...) para estar lista para la evacuación. No puedo describirlo", señaló. "Desde la mañana, comenzaron a atacar las zonas donde se había reunido la gente (...) estas personas iban caminando hacia los pasos designados para salir".

Activistas en el este de la ciudad culparon de la violencia a las fuerzas progubernamentales, alegando que dispararon primero. Raslan contó que estaba informando para una agencia turca cuando un cohete impactó detrás de él a las 10:15 del miércoles. Compartió un audio con la grabación de la explosión con The Associated Press. No resultó herido.

Según el Ministerio de Defensa ruso, fueron los rebeldes los que "reanudaron las hostilidades" al amanecer, intentando romper las líneas del ejército sirio en el noroeste, según un comunicado de Moscú.

Por su parte, el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu, acusó al gobierno sirio y a sus aliados de intentar frustrar el acuerdo. "Ahora vemos que el régimen y otros grupos están tratando de obstaculizar esto (el acuerdo)", señaló en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Anadolu. "Esto incluye a Rusia, Irán, a las fuerzas apoyadas por Irán y al régimen".

La entrega de los barrios controlados por la oposición en Aleppo a Damasco sería un punto de inflexión en la guerra civil de Siria.

El periodista de Associated Press Dominique Soguel en Estambul contribuyó a este despacho.