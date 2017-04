Fracasa prueba de misil norcoreano, afirma Surcorea

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo en un comunicado que Corea del Norte disparó un cohete no identificado desde algún punto de Pukchang, cerca de la capital, Pyongyang.

Un funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato para hacer declaraciones sobre asuntos delicados, dijo que al parecer se trató de un misil balístico de mediano alcance KN-17.

El misil se desintegró un par de minutos después del despegue y los fragmentos cayeron en el mar de Japón, agregó.

Un funcionario militar surcoreano dijo que se cree que el lanzamiento fue un fracaso. El funcionario pidió el anonimato debido a normas de su departamento.

El funcionario no confirmó de momento la distancia recorrida por el misil ni si estalló poco después del lanzamiento.

Corea del Norte efectúa de manera rutinaria pruebas de diversos misiles balísticos a pesar de las sanciones impuesta por Naciones Unidas.

Aunque Pyongyang realiza pruebas de misiles de menor alcance, los que efectúa con cohetes de mayor alcance suscitan preocupación entre diversos países.

El lanzamiento del sábado tuvo lugar en un momento de alta tensión en lo particular.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó inicialmente una postura radical contra Pyongyang y envió un portaaviones a las aguas coreanas.

Paralelamente, la diplomacia de Trump impulsa la plena aplicación de sanciones económicas contra Pyongyang así como nuevos castigos.

La periodista de The Associated Press, Lolita C. Baldor, en Washington, contribuyó a este despacho.

Klug informó desde Seúl y Pennington desde Nueva York.