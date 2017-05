Fox se acerca a la ciencia ficción en nueva temporada

“Este es un proyecto que apasiona a Seth”, dijo el lunes Dana Walden, presidenta y directora general de Fox Television Group, en una teleconferencia en la que detalló el calendario de estrenos 2017-18 para el canal que se ubica en el cuarto lugar total de audiencia en Estados Unidos.

El multitalentoso MacFarlane, quien aporta la comedia animada "Family Guy" a Fox, es un entusiasta de la ciencia quien llevó el documental "Cosmos: A Spacetime Odyssey" al canal en 2014.

También debutará a final de año "The Gifted", sobre una pareja suburbana que descubre que sus hijos tienen poderes mutantes. Stephen Moyer ("True Blood") y Amy Acker ("Person of Interest") protagonizarán el drama que Walden calificó como "grande, cinematográfico y comercial ", se trata de la primera coproducción de Fox con Marvel.

La comedia también tendrá un toque de fantasía y ciencia ficción con "Ghosted". La serie sobre dos socios que exploran fenómenos inexplicables en Los Angeles tiene como protagonistas a Craig Robinson de "The Office" y Adam Scott de "Parks and Recreation".

Con esa misma temática regresa "The X-Files", la clásica serie de Fox que tendrá su segunda vuelta como una “serie de eventos” con 10 episodios a mitad de temporada protagonizados por David Duchovny y Gillian Anderson.

Fox también tendrá música con el regreso de las series "Empire" y "Star" así como los musicales en vivo "Rent" y "A Christmas Story".

Pero no tendrá a "American Idol", que terminó sus temporadas en Fox en 2016 y revivirá el próximo año en ABC. Walden dijo que Fox estaba interesado en regresar con el programa en 2020 pero con cambios para una nueva generación de espectadores, sin embargo no pudo llegar a un acuerdo con la productora FremantleMedia.

“Se siente mal saber que regresará en otro canal”, dijo. Pero Fox consideró que sería “extremadamente fraudulento” reciclar el programa tan pronto después de lo que fue anunciado como una temporada de despedida, especial ante la gran caída en los ratings de un programa estelar que alguna vez tuvo el primer puesto de preferencia.

Walden y su colega el director general y presidente de Fox Television Group Gary Newman subrayaron su esfuerzo para usar programas establecidos para apoyar a nuevas producciones como la dupla de "Lucifer" y "The Gifted" los lunes o "Empire" y "Star" los jueves.

"The New Girl" tendrá una temporada más, su última, mientras que otros programas no corrieron la misma suerte y serán cancelados como "Pitch," ''Rosewood", ''Scream Queens", ''Sleepy Hollow", ''Son of Zorn", ''APB" y "Making History".

Al igual que NBC, que anunció su programación de otoño el domingo pasado, Fox retendrá varias de sus series nuevas para la mitad de temporada, un indicador más de que las arraigadas temporadas de septiembre a mayo han dado paso a esfuerzos para reducir repeticiones ante el aumento de la competencia de los canales de cable y el streaming.

___

El periodista de The Associated Press David Bauder en Nueva York contribuyó a este despacho.