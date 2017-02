Fotógrafo en prisión del Jmer Rojo se lanza a la política

Nhem En, de 57 años, fue el principal fotógrafo de la prisión Tuol Sleng, en que unas 20.000 personas fueron torturadas antes de ser ejecutadas. Dice ahora que está fundando el Partido de la Familia Jmer tras llegar a la conclusión de que los partidos de gobierno y de oposición camboyanos no están trabajando para el bien del país.

Se estima que unos 1,7 millones de habitantes murieron de torturas, inanición, fatiga o falta de cuidados médicos durante el régimen del Jmer Rojo, que gobernó al país entre 1975 y 1979.

Nhem En tomó miles de retratos de presos, y sus fotos están ahora exhibidas en la instalación que ha sido convertida en museo.

Fue gobernador de la provincia de Anlong Veng, un baluarte del Jmer Rojo, luego que los comunistas depusieron las armas en los años 90, pero renunció en el 2005 y por un tiempo militó en el partido opositor Partido de Rescate Nacional. Muchos integrantes del Jmer Rojo se incorporaron al Partido Popular de Camboya, del actual primer ministro Hun Sen.

Los críticos denuncian que Nhem En trató de lucrarse tratando de vender artículos que le pertenecieron a Pol Pot, el ahora difunto líder del Jmer Rojo, y al inaugurar su propio museo sobre el genocidio en Anlong Veng.

Nhem En dice que para él, los otros partidos políticos no son adversarios, y que "lo importante no es si mi partido gana las elecciones o no, sino que mi nombre y mi partido serán recordados por los votantes".