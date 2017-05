Fiscal no ve lazos entre contrabandistas de migrantes y ONG

Los partidos de derecha, en especial la nacionalista Liga del Norte, aprovecharon los comentarios del fiscal de Catania para apoyar sus argumentos de que la transferencia de centenares de miles de migrantes rescatados en alta mar a puertos italianos en los últimos años esencialmente facilitaba el lucrativo negocio de los contrabandistas.

Pero el fiscal de Siracusa Francesco Paolo Giordano le dijo a la comisión de defensa del Senado el martes que su investigación no encontró nada que indicase lazos así.

"En lo que se refiere a nuestra oficina, no ha emergido nada en términos de posibles lazos indirectos o comprometedores entre las organizaciones no gubernamentales y los contrabandistas de migrantes”, dijo.

Giordano dijo que algunas de esas organizaciones no han sido muy cooperativas con las autoridades judiciales. “Nosotros lo interpretamos no como ayuda y colaboración con contrabandistas sino como una actitud ideológica”, dijo el fiscal. Los grupos no gubernamentales “están expresando coherencia humanitaria, en favor de los migrantes, no en favor de la policía” que investiga el tráfico.

Subrayó que las organizaciones no gubernamentales han permitido acceso ilimitado a los migrantes para ser interrogados. La policía interroga a los migrantes, a menudo aún a bordo de los barcos de rescate, para ver si hay contrabandistas ocultos entre los pasajeros, algo que no es infrecuente.

