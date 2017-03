Fiscal: Hombre de NY buscaba sumarse a extremistas islámicos

Cuando la policía del suburbio de Long Island arrestó a Elvis Redzepagic el 2 de febrero por un cargo menor no relacionado, afirmó: "Voy a dejar este país y regresaré con un ejército, el Islam está en camino", según una denuncia presentada ante un tribunal federal y que fue difundida el sábado.

El estadounidense de 26 años quedo detenido sin derecho fianza tras comparecer el sábado ante una corte federal en Brooklyn. Fue acusado por tratar de facilitar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El abogado de Redzepagic no respondió de momento un correo electrónico de The Associated Press en que se le solicitaban declaraciones sobre el caso, y ninguno de sus parientes respondió las llamadas telefónicas ni los mensajes de correo electrónico que les fueron enviados.

En los últimos años, las autoridades han enviado a juicio a varias personas acusadas de tener la intención de sumarse al grupo Estado Islámico u otras organizaciones militantes, aunque en algunos casos los acusados no han logrado su propósito cuando han viajado al extranjero.

Redzepagic "persistió en su intento" de sumarse a las filas de los rebeldes islámicos en Siria, un país devastado por la guerra. Viajó a Turquía en 2015 y a Jordania en 2016, e incluso llegó hasta la frontera siria, informó William F. Sweeney, director adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York.

Redzepagic, que vive en Commack, dijo a las autoridades tras su arresto que se convertiría en un musulmán devoto en Montenegro, en los Balcanes, y que creía que uno de sus primos era comandante de batallón en Siria para el Estado Islámico o el grupo alguna vez conocido como el Frente Nusra, según la denuncia.