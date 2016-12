Fiscal: Cosby ha mostrado una "vida de abuso sexual"

Al volver a la corte para el segundo día de una audiencia clave en el caso, el fiscal de distrito del condado de Montgomery Kevin Steele dijo que Cosby, de 79 años, se hizo amigo de mujeres que lo vieron como un mentor, las tumbó con pastillas y bebidas y las violó.

Steele quiere que un juez permita que 13 de las mujeres suban al estrado el próximo año en el juicio de Cosby, acusado de abusar sexualmente de una mujer en su casa a las afueras de Filadelfia en el 2004.

"Esta es una vida de abuso sexual de mujeres jóvenes", dijo Steele al juez Steven O'Neill.

La defensa, que presentaría su caso más tarde el miércoles, dice que los recuerdos de las acusadoras son borrosos y poco fidedignos y que no deberían ventilarse en la corte. Pero Steele le dijo al juez que Cosby no debería ser recompensado por su habilidad de incapacitar a sus víctimas "y ponerlas en un estado en el que no pueden resistirse".

Steele argumentó que no es trabajo del juez sopesar la credibilidad de las acusadoras, solo determinar si sus relatos son lo suficientemente similares al de la acusadora Andrea Constand como para considerarse parte de un patrón criminal "distintivo". Los miembros del jurado podrán decidir si sus testimonies son creíbles, señaló.

"Pedimos a la corte que vea las extraordinarias similitudes" en los ataques, dijo Steele. "Ese es un elemento esencial en todo esto. Tenemos una situación en la que en cada caso es una mujer joven. Él es significativamente mayor. Estaba casado. Todas menos una de las mujeres conocieron al acusado a través de sus empleos. Él actuó como un mentor".

El caso comenzó hace una década cuando Constand, una empleada de la Universidad de Temple, presentó una denuncia policial contra Cosby, su amigo y mentor, por un encuentro en la casa de él. Un fiscal en ese momento declinó formular cargos.

Las autoridades reabrieron el caso el año pasado luego que una ola mujeres hicieron señalamientos similares y tras hacerse pública una comprometedora declaración jurada de Cosby en la demanda de Constand. El juez dijo la semana pasada que la declaración jurada era permisible en el juicio, armando a los fiscales con el propio testimonio de Cosby sobre sus aventuras con jóvenes, su uso de metacualona como una herramienta de seducción y su versión del encuentro sexual con Constand la noche en cuestión.

La defensa ha cuestionado la motivación de las mujeres al apuntar que muchas son clientas de la abogada de celebridades Gloria Allred, quien ha sugerido que Cosby debe crear un fondo de 100 millones de dólares para resolver potenciales quejas de abuso sexual y difamación.

Allred argumentó que sus clientas tienen el deber de declarar si la corte quiere escucharlas. Dijo que la desestimación de sus argumentos por parte de la defensa estaba "fuera de lugar o simplemente errada".

Cosby era conocido como el Papá de América por su popular serie de comedia "The Cosby Show", que se transmitió de 1984 a 1992. Lleva más de 50 años casado con su esposa Camille, con quien tiene cinco hijos.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que éstas se pronuncien p'ublicamente, como lo ha hecho Constand