Fichas de los equipos de la Liga Americana en 2017

Manager: John Farrell (quinta temporada).

Llegaron: PI Chris Sale, PD Tyler Thornburg, 1B Mitch Moreland.

Se fueron: BD David Ortiz, 3B Travis Shaw, PD Clay Buchholz, PD Koji Uehara, PD Junichi Tazawa, PD Brad Ziegler, C Ryan Hanigan, C Bryan Holaday, 3B-2B Aaron Hill.

Alineación: 2B Dustin Pedroia (.318, 15 jonrones, 74 remolcadas), JI Andrew Benintendi (.295, 2, 14 en 34 juegos), JD Mookie Betts (.318, 31, 113), SS Xander Bogaerts (.294, 21, 89), BD Hanley Ramírez (.286, 30, 111), JC Jackie Bradley (.267, 26, 87), 3B Pablo Sandoval (.000, 0, 0 en 3 juegos antes de lesión en el hombro), 1B Mitch Moreland (.233, 22, 60 con Texas), C Sandy León (.310, 7, 35).

Rotación: PD Rick Porcello (22-4, 3.15 PCL, 189 ponches, Cy Young), PI Chris Sale (17-10, 3.34, 233 ponches con Medias Blancas), PI Eduardo Rodríguez (3-7, 4.71, 100 ponches), PD Steven Wright (13-6, 3.33), PI Drew Pomeranz (11-12, 3.32, 186 con Padres y Medias Rojas), PI David Price (17-9, 3.99, 228; inicia campaña en lista de lesionados).

Bullpen: PD Craig Kimbrel (2-6, 3.40, 31/33 salvados), PD Tyler Thornburg (8-5, 2.15, 13 salvados con Milwaukee), PD Joe Kelly (4-0, 5.18), PD Matt Barnes (4-3, 4.05, 66 2/3 IP).

___

Azulejos

2016: 89-73, empató segundo lugar, wild card, perdieron ante Cleveland en serie de campeonato.

Manager: John Gibbons (quinta temporada).

Llegaron: BD Kendrys Morales, INF-JAR Steve Pearce, PI J.P. Howell, C Jarrod Saltalamacchia, PD Joe Smith, PD Mat Latos, INF-JAR Lourdes Gurriel Jr., PD Glenn Sparkman.

Se fueron: 1B-BD Edwin Encarnación, JAR Michael Saunders, PI Brett Cecil, PD Joaquín Benoit, PD R.A. Dickey, PD Scott Feldman, C Dioner Navarro, C Josh Thole.

Alineación: 2B Devon Travis (.300, 11 jonrones, 50 remolcadas en 101 juegos), 3B Josh Donaldson (.284, 37, 99), JD José Bautista (.234, 22, 69 en 116 juegos), BD Kendrys Morales (.263, 30, 93 con Kansas City), SS Troy Tulowitzki (.254, 24, 79), JI Steve Pearce (.288, 13, 35 en 85 juegos con Baltimore y Tampa Bay), C Russell Martin (.231, 20, 74), 1B Justin Smoak (.217, 14, 34), JC Kevin Pillar (.266, 7, 53).

Rotación: PD Aaron Sánchez (15-2, 3.00 PCL), PI J.A Happ (20-4, 3.18), PD Marco Estrada (9-9, 3.48), PD Marcus Stroman (9-10, 4.37), PI Francisco Liriano (8-13, 4.69 con Pittsburgh y Toronto).

Bullpen: PD Roberto Osuna (4-3, 2.68, 36/42 salvados), PD Jason Grilli (7-6, 4.12 con Atlanta y Toronto), PI J.P. Howell (1-1, 4.09 con Dodgers), PD Joe Smith (2-5, 3.46 con Angelinos y Cachorros), PD Joe Biagini (4-3, 3.06).

___

Orioles

2016: 89-73, empató segundo lugar, perdieron ante Toronto juego de comodines.

Manager: Buck Showalter (octava temporada).

Llegaron: C Welington Castillo, JAR Seth Smith, PD Logan Verrett, JAR Aneury Tavárez, JAR Anthony Santander, PD Gabriel Ynoa, PD Alec Asher.

Se fueron: C Matt Wieters, PD Yovani Gallardo, JAR Steve Pearce, PI Brian Duensing, JAR Nolan Reimold, PD Vance Worley, PD Tommy Hunter, JAR Drew Stubbs, PI T.J. McFarland.

Alineación: JI Hyun Soo Kim (.302, 6 jonrones, 22 remolcadas), JC Adam Jones (.265, 29, 83), 3B Manny Machado (.294, 37, 96), 1B Chris Davis (.221, 38, 84, 219 ponches), BD Mark Trumbo (.256, 47, 108), JD Seth Smith (.249, 16, 63 con Seattle), 2B Jonathan Schoop (.267, 25, 82), C Welington Castillo (.264, 14, 68 con Arizona), SS J.J. Hardy (.269, 9, 48).

Rotación: PD Kevin Gausman (9-12, 3.61 PCL, 174 ponches), PD Dylan Bundy (10-6, 4.02), PD Ubaldo Jiménez (8-12, 5.44, 125 ponches), PI Wade Miley (2-5, 6.17 con Orioles; 7-8, 4.98 con Seattle), PD Tyler Wilson (4-6, 5.27).

Bullpen: PI Zach Britton (2-1, 0.54, 47/47 salvados), PD Brad Brach (10-4, 2.05, 2 salvados), PD Darren O'Day (3-1, 3.77, 3 salvados), PD Oliver Drake (1-0, 4.00), PI Donnie Hart (0-0, 0.49).

___

Yanquis

2016: 84-78, cuarto lugar.

Manager: Joe Girardi (10ma temporada).

Llegaron: PI Aroldis Chapman, BD-JAR Matt Holliday, BD-1B Chris Carter, PD Ernesto Frieri, INF Rubén Tejada, C Wilkin Castillo, INF Pete Kozma.

Se fueron: 1B Mark Teixeira, C Brian McCann, PD Nathan Eovaldi, PD Kirby Yates, PD Nick Goody, INF Dustin Ackley, BD Billy Butler, JAR Eric Young Jr.

Alineación: JI Brett Gardner (.261, 7 jonrones, 41 remolcadas), C Gary Sánchez (.299, 20, 42 en 53 juegos), 1B Greg Bird (se perdió la pasada temporada por lesión del hombro; .261, 11, 31, .871 OPS en 46 juegos en 2015), BD-JAR Matt Holliday (.246, 20, 62 con Cardinals) o BD-1B Chris Carter (.222, 41, 94, 206 ponches en 160 juegos con Milwaukee), JC Jacoby Ellsbury (.263, 9, 56, 20 robos), 2B Starlin Castro (.270, 21, 70), 3B Chase Headley (.251, 14, 51), JD Aaron Judge (.179, 4, 10, 42 ponches, en 84 turnos), SS Ronald Torreyes (.258, 1, 12).

Rotación: PD Masahiro Tanaka (14-4, 3.07 PCL, 165 ponches), PD Michael Pineda (6-12, 4.82, 207 ponches), PI CC Sabathia (9-12, 3.91), PD Luis Severino (3-8, 5.83), PD Bryan Mitchell (1-2, 3.24 en 5 juegos) o PI Jordan Montgomery (14-5, 2.13 en las menores).

Bullpen: PI Aroldis Chapman (4-1, 1.55, 36/39 salvados con Yanquis y Cachorros), PD Dellin Betances (3-6, 3.08, 12/17 salvados), PD Tyler Clippard (2-3, 2.49 con Diamondbacks y Yanquis), PD Adam Warren (7-4, 4.68 con Cachorros y Yanquis), PI Tommy Layne (2-1, 3.63 con Medias Rojas y Yanquis), PI Chasen Shreve (2-1, 5.18, 1 salvado en 37 juegos).

___

Rays

2016: 68-94, quinto lugar.

Manager: Kevin Cash (tercera temporada).

Llegaron: C Wilson Ramos, JAR Colby Rasmus, JAR Mallex Smith, JAR Peter Bourjos, C Derek Norris, PD Shawn Tolleson, PD Tommy Hunter, PD José De León, JAR-INF Rickie Weeks, C Jesús Sucre.

Se fueron: PI Drew Smyly, 2B Logan Forsythe, PD Kevin Jepsen, PI Enny Romero, PD Steve Geltz, INF Alexei Ramírez, JAR Mikie Mahtook, INF-JAR Taylor Motter.

Alineación: 1B Logan Morrison (.238, 14 jonrones, 43 remolcadas en 107 juegos), JC Kevin Kiermaier (.246, 12, 37, 21 robos en 105 juegos), 3B Evan Longoria (.273, 36, 98), 2B Brad Miller (.243, 30, 81), BD Corey Dickerson (.245, 24, 70), JI Mallex Smith (.238, 3, 22, 16 robos con Atlanta), SS Tim Beckham (.247, 5, 16 en 64 juegos), JD Steven Souza Jr. (.247, 17, 49 en 120 juegos), C Derek Norris (.186, 14, 42 con Padres) o Wilson Ramos (.307, 22, 80 con Washington; inicia temporada en lista de lesionados).

Rotación: PD Chris Archer (9-19, 4.02 PCL, 233 ponches in 201 1/3 innings), PD Alex Cobb (1-2, 8.59 en 5 aperturas), PD Jake Odorizzi (10-6, 3.69), PI Blake Snell (6-8, 3.54), PD Matt Andriese (8-8, 4.37).

Bullpen: PD Alex Colomé (2-4, 1.91, 37/40 salvados), PD Tommy Hunter (2-2, 3.18 in 33 appearances with Cleveland and Baltimore), PD Erasmo Ramírez (7-11, 3.77, 2 salvados), PI Xavier Cedeño (3-4, 2.70), PD Brad Boxberger (4-3, 4.81), PD Shawn Tolleson (2-2, 7.68 con Texas), PI Justin Marks (0-0, 1.00 en 4 apariciones), PD Jumbo Díaz (1-1, 3.14 en 45 apariciones con Cincinnati).

DIVISIÓN CENTRAL

Indios

2016: 94-67, primer lugar, campeones de la Liga Americana, perdieron ante los Cachorros en la Serie Mundial.

Manager: Terry Francona (quinta temporada).

Llegaron: 1B-BD Edwin Encarnación, JAR Austin Jackson, PI Boone Logan, PD Carlos Frías, JAR Wily Mo Peña, JC Bradley Zimmer, SS Eric Stamets.

Se fueron: 1B-BD Mike Napoli, JAR Coco Crisp, JAR Rajai Davis, C Chris Giménez, 1B Jesús Aguilar, JAR Marlon Byrd, PD Jeff Manship.

Alineación: SS Francisco Lindor (.301, 15 jonrones, 78 remolcadas), 2B Jason Kipnis (.275, 23, 82), JI Michael Brantley (.231, 0, 7 en 11 juegos; se perdió resto de la temporada por lesión en el hombro), BD Edwin Encarnación (.263, 42, 142 remolcadas con Toronto), 1B Carlos Santana (.259, 34, 87, 99 boletos, 99 ponches), 3B Jose Ramírez (.312, 11, 76, jugó en 4 posiciones) o Giovanny Urshela (.225, 6, 21 en 81 juegos con Cleveland), JD Brandon Guyer (.333, 2, 14 en 38 juegos con Indios; .241, 7, 18 en 63 juegos con Rays) o Lonnie Chisenhall (.286, 8, 57), C Yan Gomes (.167, 9, 34 en 74 juegos por lesiones en el hombro), JC Tyler Naquin (.296, 14, 43) o Austin Jackson (.254, 0, 18 en 54 juegos con Medias Blancas).

Rotación: PD Corey Kluber (18-9, 3.14 PCL, 227 ponches), PD Carlos Carrasco (11-8, 3.32, 25 aperturas por lesiones), PD Danny Salazar (11-6, 3.87, 25 aperturas por lesiones), PD Trevor Bauer (12-8, 4.26, 28 aperturas, empezó en bullpen:), PD Josh Tomlin (13-9, 4.40).

Bullpen: PI Andrew Miller (10-1, 1.45, 12 salvados, 70 apariciones con Yanquis e Indios), PD Cody Allen (3-5, 2.51, 32/35 salvados), PD Bryan Shaw (2-5, 3.24, 75 apariciones), PD Dan Otero (5-1, 1.53, 70 2/3 innings), PI Boone Logan (2-5, 3.69, 66 juegos con Rockies).

___

Tigres

2016: 86-75, segundo lugar.

Manager: Brad Ausmus (cuarta temporada).

Llegaron: C Alex Avila, JAR Mikie Mahtook.

Se fueron: JAR Cameron Maybin, SS Erick Aybar, C Jarrod Saltalamacchia, 3B Casey McGehee.

Alineación: 2B Ian Kinsler (.288, 28 jonrones, 83 remolcadas), 3B Nick Castellanos (.285, 18, 58 en 110 juegos), 1B Miguel Cabrera (.316, 38, 108), BD Víctor Martínez (.289, 27, 86), JD J.D. Martinez (.307, 22, 68 en 120 juegos), JI Justin Upton (.246, 31, 87), C James McCann (.221, 12, 48) o Alex Avila (.213, 7, 11 con Medias Blancas), JC Mikie Mahtook (.195, 3, 11 con Tampa Bay) o Tyler Collins (.235, 4, 15), SS José Iglesias (.255, 4, 32).

Rotación: PD Justin Verlander (16-9, 3.04 PCL, 254 ponches), PD Michael Fulmer (11-7, 3.06), PD Jordan Zimmermann (9-7, 4.87), PI Daniel Norris (4-2, 3.38), PI Matt Boyd (6-5, 4.53).

Bullpen: PD Francisco Rodríguez (3-4, 3.24, 44/49 salvados), PD Bruce Rondón (5-2, 2.97), PI Justin Wilson (4-5, 4.14, 1 salvado), PD Alex Wilson (4-0, 2.96), PD Aníbal Sánchez (7-13, 5.87 en 35 juegos, 26 aperturas).

___

Reales

2016: 81-81, tercer lugar.

Manager: Ned Yost (octava temporada).

Llegaron: JAR Jorge Soler, PD Jason Hammel, PD Nathan Karns, BD Brandon Moss, PI Travis Wood.

Se fueron: PD Wade Davis, BD Kendrys Morales, JAR Jarrod Dyson, PD Luke Hochevar, PD Edinson Vólquez.

Alineación: SS Alcides Escobar (.261, 7 jonrones, 55 remolcadas), JI Alex Gordon (.220, 17, 40), JC Lorenzo Cain (.287, 9, 56), 1B Eric Hosmer (.266, 25, 104), BD Brandon Moss (.255, 28, 67 con San Luis), JD Jorge Soler (.238, 12, 31 con Cachorros), 3B Mike Moustakas (.240, 7, 13), C Salvador Pérez (.247, 22, 64), 2B Raúl Mondesí (.185, 2, 13).

Rotación: PI Danny Duffy (12-3, 3.51 PCL, 188 ponches), PD Ian Kennedy (11-11, 3.68, 184 ponches), PD Jason Hammel (11-11, 3.83 con Cachorros), PI Jason Vargas (0-0, 2.25 en 3 aperturas tras cirugía Tommy John), PD Nathan Karns (6-2, 5.15 con Marineros).

Bullpen: PD Kelvin Herrera (2-6, 2.75, 12 salvados), PD Joakim Soria (5-8, 4.05), PI Matt Strahm (2-2, 1.23), PI Travis Wood (4-0, 2.95), PI Scott Alexander (0-0, 3.32), PD Chris Young (3-9, 6.19).

___

Medias Blancas

2016: 78-84, cuarto lugar.

Manager: Rick Rentería (primera temporada).

Llegaron: PD Lucas Giolito, INF Yoan Moncada, PI Derek Holland, PD Reynaldo López, C Geovany Soto, JAR Peter Bourjos.

Se fueron: Manager Robin Ventura, PI Chris Sale, JAR Adam Eaton, JAR Austin Jackson, BD Justin Morneau, C Alex Avila, PD Matt Albers.

Alineación: JC Leury García (.229, 1, 5 en 18 juegos) o Jacob May (.266, 1, 24 en Triple-A Charlotte), SS Tim Anderson (.283, 9, 30), JI Melky Cabrera (.296, 14, 86), 1B José Abreu (.293, 25, 100), 3B Todd Frazier (.225, 40, 98), JD Avisail García (.245, 12, 51), BD Matt Davidson (se perdió casi toda la temporada por fractura de pie derecho), C Omar Narváez (.267, 1, 10), 2B Tyler Saladino (.282, 8, 38).

Rotación: PI José Quintana (13-12, 3.20 PCL), PD Miguel González (5-8, 3.73), PI Derek Holland (7-9, 4.95 en 22 juegos con Texas), PD James Shields (6-19, 5.85 en 33 aperturas con Padres y Medias Blancas), PI Carlos Rodón (9-10, 4.04).

Bullpen: PD David Robertson (5-3, 3.47, 37/44 salvados), PD Nate Jones (5-3, 2.29, 3 salvados), PI Dan Jennings (4-3, 2.08), PD Zach Putnam (1-0, 2.30), PD Michael Ynoa (1-0, 3.00).

___

Mellizos

2016: 59-103, quinto lugar.

Manager: Paul Molitor (tercera temporada).

Llegaron: C Jason Castro, PD Matt Belisle, SS Ehire Adrianza, PI Craig Breslow.

Se fueron: 3B Trevor Plouffe, C Kurt Suzuki, PI Tommy Milone, PD Pat Light.

Alineación: 2B Brian Dozier (.268, 42, 99, 18/20 robos), JD Max Kepler (.235, 17, 63), JC Byron Buxton (.225, 10 jonrones, 38 remolcadas, 118 ponches en 298 turnos), 1B Joe Mauer (.261, 11, 49), 3B Miguel Sanó (.236, 25, 66, 178 ponches en 437 turnos), BD Kennys Vargas (.230, 10, 20 en 153 turnos), JI Eddie Rosario (.269, 10, 32), C Jason Castro (.210, 11, 32 con Houston), SS Jorge Polanco (.282, 4, 27 en 245 turnos).

Rotación: PD Ervin Santana (7-11, 3.38 PCL, 149 ponches), PD Phil Hughes (1-7, 5.95, 11 aperturas), PI Héctor Santiago (3-6, 5.58 en 11 aperturas tras canje con Angelinos), PD Kyle Gibson (6-11, 5.07), PI Adalberto Mejía (novato).

Bullpen: PD Brandon Kintzler (0-2, 3.15, 17/20 salvados), PD Matt Belisle (0-0, 1.76 en 40 juegos con Nationals), PD Ryan Pressly (6-7, 3.70, 1 salvado en 72 juegos), PI Taylor Rogers (3-1, 3.96), PI Craig Breslow (0-2, 4.50 en 15 juegos con Marlins).

DIVISIÓN OESTE

Rangers

2016: 95-67, primer lugar, perdieron ante Toronto en serie divisional.

Manager: Jeff Banister (tercera temporada).

Llegaron: 1B Mike Napoli, PD Andrew Cashner, PD Tyson Ross, PD Mike Hauschild, PD Dillon Gee.

Se fueron: PI Derek Holland, JC Ian Desmond, BD Carlos Beltrán, 1B Mitch Moreland, PD Colby Lewis.

Alineación: JC Carlos Gomez (.210, 5 jonrones, 29 remolcadas en 85 juegos con Astros; .284, 8, 24 in 33 juegos con Rangers), BD Shin-Soo Choo (.242, 7, 17), 3B Adrián Beltré (.300, 32, 104), 2B Rougned Odor (.271, 33, 88), 1B Mike Napoli (.239, 34, 101 con Indios), C Jonathan Lucroy (.299, 13, 50 en 95 juegos con Cerveceros; .276, 11, 31 en 47 juegos con Rangers), JD Nomar Mazara (.266, 20, 64), JI Jurickson Profar (.239, 5, 20) o Ryan Rua (.258, 8, 22), SS Elvis Andrus (.302, 8, 69, 24/32 robos)

Rotación: PI Cole Hamels (15-5, 3.32 PCL, 200 ponches in 200 2/3 IP), PD Yu Darvish (7-5, 3.41, 132 ponches en 100 1/3 IP), PI Martín Pérez (10-11, 4.39), PD A.J. Griffin (7-4, 5.07), PD Mike Hauschild (draft Regla 5; 9-10, 3.22 en Triple-A Fresno).

Bullpen: PD Sam Dyson (3-2, 2.43, 38/43 salvados), PD Matt Bush (7-2, 2.48), PD Tony Barnette (7-3, 2.09), PI Alex Claudio (4-1, 2.79), PD Keone Kela (5-1, 6.09), PD Jeremy Jeffress (3-2, 2.33 en 59 juegos con Cerveceros y Rangers).

___

Marineros

2016: 86-76, segundo lugar.

Manager: Scott Servais (segunda temporada).

Llegaron: SS Jean Segura, JAR Jarrod Dyson, 1B-3B Danny Valencia, JAR Mitch Haniger, PI Drew Smyly, PD Yovani Gallardo, C Carlos Ruiz, PD Shae Simmons, PI Marc Rzepczynski, PD Casey Fien.

Se fueron: PD Taijuan Walker, 1B Adam Lind, JAR Nori Aoki, 1B Dae-Ho Lee, JAR Franklin Gutiérrez, PI Wade Miley, PD Nathan Karns, PI Vidal Nuño, PD Tom Wilhelmsen, PD Drew Storen, C Jesús Sucre.

Alineación: JI Jarrod Dyson (.278, 1 jonrón, 25 remolcadas, 30 robos con Reales), SS Jean Segura (.319, 20, 64, 203 hits con Diamondbacks), 2B Robinson Canó (.298, 39, 103), BD Nelson Cruz (.287, 43, 105), 3B Kyle Seager (.278, 30, 99), 1B Danny Valencia (.287, 17, 51 con Oakland), JD Mitch Haniger (.229, 5, 17 en 34 juegos con Diamondbacks), C Mike Zunino (.207, 12, 31) o Carlos Ruiz (.264, 3, 15 en 64 juegos con Filis y Dodgers), JC Leonys Martín (.247, 15, 47).

Rotación: PD Félix Hernández (11-8, 3.82 PCL en 25 aperturas), PD Hisashi Iwakuma (16-12, 4.12), PI James Paxton (6-7, 3.79 en 20 aperturas), PI Drew Smyly (7-12, 4.88 con Rays), PD Yovani Gallardo (6-8, 5.42 con Orioles).

Bullpen:: PD Edwin Díaz (0-4, 2.79, 18 salvados, 88 ponches en 51 2/3 innings), PI Marc Rzepczynski (1-0, 2.64 en 70 juegos con Atléticos y Nacionales), PD Nick Vincent (4-4, 3.73), PI Ariel Miranda (5-2, 3.88 en 12 juegos, 10 aperturas), PD Casey Fien (1-1, 5.49 en 39 juegos con Mellizos y Dodgers), PD Evan Scribner (0-0, 0.00 en 12 games, 14 IP), PD Dan Altavilla (0-0, 0.73 en 15 juegos).

___

Astros

2016: 84-78, tercer lugar.

Manager: A.J. Hinch (tercera temporada).

Llegaron: JAR Josh Reddick, C Brian McCann, BD-JAR Carlos Beltrán, PD Charlie Morton, JAR Norichika Aoki.

Se fueron: C Jason Castro, PD Pat Neshek, JAR Colby Rasmus, 3B Luis Valbuena, PD Doug Fister.

Alineación: JC George Springer (.261, 29 jonrones, 82 remolcadas), 2B José Altuve (.338, 24, 96), SS Carlos Correa (.274, 20, 96), JI-BD Carlos Beltrán (.295, 29, 93 con Yanquis y Rangers), C-BD Brian McCann (.242, 20, 58 con Yanquis), 1B Yulieski Gurriel (.262, 3, 15 en 36 juegos), BD-C Evan Gattis (.251, 32, 72), JD Josh Reddick (.281, 10, 37 con Atléticos y Dodgers) o Norichika Aoki (.283, 4, 28 con Seattle), 3B Alex Bregman (.264, 8, 34 en 49 juegos).

Rotación: PI Dallas Keuchel (9-12, 4.55 PCL, 144 ponches), PD Lance McCullers (6-5, 3.22), PD Collin McHugh (13-10, 4.34), PD Charlie Morton (1-1, 4.15 con Philadelphia), PD Mike Fiers (11-8, 4.48) o PD Joe Musgrove (4-4, 4.06).

Bullpen: PD Ken Giles (2-5, 4.11, 15/20 salvados), PD Luke Gregerson (4-3, 3.28, 15/21 salvados), PI Tony Sipp (1-2, 4.95), PD Will Harris (5-1, 2.29, 12/15 salvados), PD Chris Devenski (4-4, 2.16).

___

Angelinos

2016: 74-88, cuarto lugar.

Manager: Mike Scioscia (18ba temporada).

Llegaron: JAR Cameron Maybin, 2B Danny Espinosa, INF Luis Valbuena, JAR Ben Revere, PD Jesse Chávez, C Martín Maldonado.

Se fueron: PD Jered Weaver, PI C.J. Wilson, PD Jhoulys Chacín, INF Gregorio Petit, C Jett Bandy.

Alineación: 3B Yunel Escobar (.304, 5 jonrones, 39 remolcadas), JD Kole Calhoun (.271, 18, 75), JC Mike Trout (.315, 29, 100), BD Albert Pujols (.268, 31, 119), 1B Luis Valbuena (.260, 13, 40 con Houston), 2B Danny Espinosa (.209, 24, 72 con Washington), JI Cameron Maybin (.315, 4, 43 con Detroit), C Carlos Perez (.209, 5, 31), SS Andrelton Simmons (.281, 4, 44).

Rotación: PD Garrett Richards (1-3, 2.34 PCL en 6 aperturas antes de lesión en codo), PD Matt Shoemaker (9-13, 3.88, 143 ponches), PI Tyler Skaggs (3-4, 4.17 en 10 aperturas), PD Ricky Nolasco (8-14, 4.42 con Mellizos y Angelinos), PD Jesse Chávez (2-2, 4.43 en 62 apariciones de relevo con Azulejos y Dodgers).

Bullpen: PD Huston Street (3-2, 6.45, 12 salvados), PD Cam Bedrosian (2-0, 1.12), PD Andrew Bailey (0-0, 2.38, 6 salvados), PD Mike Morin (2-2, 4.37), PI José Alvarez (1-3, 3.45).

___

Atléticos

2016: 69-93, quinto lugar.

Manager: Bob Melvin (séptima temporada).

Llegaron: 3B Trevor Plouffe, PD Santiago Casilla, JD Matt Joyce, JC Rajai Davis, 3B Adam Rosales.

Se fueron: 3B Danny Valencia, JC Brett Eibner, PI Dillon Overton.

Alineación: JC Rajai Davis (.249, 12 jonrones, 48 remolcadas, 43 robos con Indios), C Stephen Vogt (.251, 14, 56) o Josh Phegley (.256, 1, 10), BD Ryon Healy (.305, 13, 37), JI Khris Davis (.247, 42, 102), JD Matt Joyce (.242, 13, 42 con Piratas) o Mark Canha (.122, 3, 6 en 41 turnos), SS Marcus Semien (.238, 27, 75), 3B Trevor Plouffe (.260, 12, 47 con Mellizos), 1B Yonder Alonso (.253, 7, 56), 2B Jed Lowrie (.263, 2, 27).

Rotación: PD Sonny Gray (5-11, 5.69 PCL), PD Kendall Graveman (10-11, 4.11), PI Sean Manaea (7-9, 3.86), PD Jharel Cotton (2-0, 2.15 en 5 aperturas), PD Andrew Triggs (1-1, 4.31), PD Raúl Alcántara (1-3, 7.25 en 5 aperturas).

Bullpen: PD Ryan Madson (6-7, 3.62, 30/37 salvados), PI Sean Doolittle (2-3, 3.23, 4 salvados), PD Ryan Dull (5-5, 2.42, 3 salvados), PD Santiago Casilla (2-5, 3.57, 31/40 salvados con Gigantes), PD John Axford (6-4, 3.98, 3 salvados).