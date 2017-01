Festival Vive Latino alista 18va edición

En opinión de su fundador, Jordi Puig, en 18 años de vida del festival, pocos han sido tan sombríos y de tanta incertidumbre como el recién iniciado 2017 con la devaluación del peso frente al dólar, el pesimismo inminente sobre la economía mexicana, la amenaza del presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump y la construcción de un muro en la frontera entre ambos países y un clima social lastimado como consecuencia del alza a los precios de la gasolina en México.

"Al Vive Latino le gusta ser optimista, porque como dice un referente: 'por más jodidos que estemos, siempre tendremos algo que dar''', dijo Puig el martes durante una conferencia de prensa donde dio detalles de la 18va edición del festival a realizarse el 18 y 19 de marzo en el Foro Sol de la capital mexicana.

El promotor del festival musical más longevo e importante de México afirmó que, pese a todo, éste y las más de 80 agrupaciones hispano y angloparlantes invitadas este año, entre las que destacan nombres como Los Fabulosos Cadillacs, Julieta Venegas, Prophets of Rage, Rancid y Zoé, se encuentran listos para recibir a aproximadamente 150.000 personas durante dos días de actividades.

"Nos encanta ver un movimiento de rock en México bien sólido. A través de estos años, hemos visto cómo la industria de la música se ha consolidado en el país y en la región (Latinoamérica), no sólo en términos de festivales, sino de todo tipo de propuestas, de ideas", agregó el empresario en una breve entrevista con The Associated Press.

"En ese sentido hay que verlo (la situación política y social) como una oportunidad, que todo lo que está pasando en el mundo está tendiendo a mirar hacia lo local, y creo que Latinoamérica refrendará sus lazos de manera importante", agregó.

Para Mario Muñoz, líder del grupo colombiano Doctor Krápula, festivales como el Vive Latino o el bogotano Rock al Parque, por más privados o gratuitos que sean, representan un punto de encuentro. "Aquí vienen bandas mexicanas, colombianas, estadounidenses, venezolanas, pero vienen a hablar el mismo lenguaje", dijo el vocalista también conocido como Subcantante.

"Incluso, detrás del escenario, ocurren debates entre los músicos y nacen ideas, mismas que luego son llevadas a cabo. El artista tiene que sembrar semillas, generar colectivos y no pensar sólo en el individuo", añadió.

Desde 2016, el Vive Latino mostró un claro regreso a los orígenes del festival creado en 1998, luego de que por varias ediciones agrupaciones angloparlantes como Nine inch Nails, Dave Matthews Band, Arcade Fire o Yeah Yeah Yeahs fungieran como cabezas de cartel, aspecto que en su momento fue criticado por un sector del público al considerar que "el Vive había dejado de ser latino".

Pero desde el año pasado, la lista de bandas hispanas invitadas creció considerablemente, y en su lista de 2017 figuran nombres de grupos de géneros musicales y épocas muy diversas, como los veteranos La Sonora Santanera y Marky Ramone, pasando por Bronco y Hombres G, Justice, Kinky, Jarabedepalo, Illya Kuryaki & The Valderramas, Little Jesus, la cantautora Jazmín Solar y el ya mencionado Doctor Krápula.

"Es un buen momento para consumir lo mexicano, y lo latino", dijo Puig.

Por séptimo año consecutivo, el festival mexicano contará con la participación de la gira de documentales Ambulante en una carpa dedicada a la proyección de películas. Este año, entre los títulos a exhibirse destacan: "Oasis: Supersonic", "Hasta la raíz", "Austin City Limits: una canción para ti", "Panoramas", "Esto es lo que hay" y "Bellas de noche".

Asimismo habrá un área gastronómica, una dedicada a los niños denominada "El Parque", otra enfocada al stand-up, y un espacio asignado al Tianguis del Chopo, un importante centro de la cultura urbana en la Ciudad de México

La 18va edición del Vive Latino, cuyo nombre completo es Festival Iberoamericano de Cultura Musical, también recibirá en sus cinco escenarios a Jake Bugg, Javier Corcobado, Los Rayobacks, Esteman, El General Paz & La Triple Frontera, Celtas Cortos, Diamante Eléctrico, el tecladista de Café Tacvba Emmanuel del Real "Meme", Seis Pistos, Mon Laferte y La Tremenda Korte.