Festival de Tribeca abrirá con documental sobre Clive Davis

Los organizadores anunciaron el jueves que el documental "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" inaugurará la 16ta edición del evento neoyorquino. El filme, dirigido por Chris Perkel, narra el ascenso de Davis en la industria musical.

El estreno del 19 de abril en el Radio City Music Hall estará seguido por un concierto en el que participarán Aretha Franklin, Jennifer Hudson y Earth, Wind & Fire, quienes han trabajado con el productor.

Tribeca ha recurrido frecuentemente al mundo de la música. Ediciones previas comenzaron con combos de documental y conciertos de Elton John, Nas y The National.

El festival está previsto del 19 de al 30 de abril.