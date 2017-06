Festival de rock alemán reabrirá tras amenaza terrorista

BERLÍN (AP) — Los organizadores de un popular festival de música rock en Alemania anunciaron el sábado que la cita se reanudará más tarde en el día después de que cateos policiales no confirmaron el temor a un ataque terrorista.

Associated Press

Los responsables cancelaron las actuaciones del viernes y desalojaron a miles de fans que asistían a la jornada inaugural del Rock am Ring. La decisión se tomó por lo que dijeron eran “indicios concretos por los que no se podría descartar una amenaza terrorista”, pero se no dieron más detalles.