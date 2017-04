Ferguson reelige a su alcalde tras muerte de Michael Brown

Los votantes también aprobaron una medida que impone unos estrictos requisitos de cámaras corporales a la policía local. Los agentes ya utilizan cámaras, pero la nueva norma obligará a que estén encendidas prácticamente todo el tiempo e intenta que el público tenga más acceso a las imágenes.

Knowles, de 37 años y que ha vivido toda su vida en la ciudad, fue elegido por primera vez como concejal a los 25 años y tenía apenas 31 cuando se convirtió en alcalde.

La localidad se vio arrojada a los titulares de primera página después de que el policía blanco Darren Wilson matara a tiros a Brown el 9 de agosto de 2014. La muerte del joven negro de 18 años llevó a meses de protestas en ocasiones violentas y fue un catalizador para el movimiento "Black Lives Matter" ("Las vidas de los negros importan"). Wilson fue absuelto y renunció a su puesto en noviembre de 2014.

Sin embargo, la investigación llevó a una demanda del Departamento de Justicia sobre unas prácticas judiciales y policiales basadas en el racismo. Una propuesta de acuerdo exigía cambios significativos como formación sobre sensibilidad para los agentes, la adopción de técnicas policiales de comunidad, reformas judiciales y otras medidas.

Se espera que ese proceso dure más de dos millones de dólares y lleve años.

Knowles dijo a The Associated Press que la localidad ha "hecho de forma voluntaria una enorme cantidad de reformas en nuestro departamento de policía. No vamos a dar marcha atrás en esas reformas".

Gary Kemp, jubilado de 68 años, dijo haber votado por Knowles porque ha sido un líder fuerte en las circunstancias más duras.

"Nos ha guiado en momentos difíciles", dijo Kemp. "Tenemos confianza en que está totalmente dedicado a Ferguson y nos dirigirá en estos tiempos difíciles".