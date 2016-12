Felicity Jones se une a la legión de heroínas de "Star Wars"

Con esta tradición en mente, "Rogue One: A Star Wars Story" trae una nueva heroína a las filas: Jyn Erso, una hija de la guerra abandonada que debe decidir en qué creer mientras el mundo cae en caos. El director Gareth Edwards conversó sobre la creación del personaje y la idea de que "Jyn no es solo una mujer, es una persona".

"Quise hacer un personaje que yo querría ser, no que me gustara o que quisiera casarme con ella, sino que quisiera ser ella. Una persona genial, simplemente", explicó Edwards.

El realizador y el equipo de Lucasfilm se decidieron para el papel por la actriz inglesa de 33 años Felicity Jones. Nominada a un Oscar por su interpretación de Jane Hawking en "The Theory of Everything" ("La teoría del todo"), Jones se había hecho un nombre en proyectos más pequeños, como la cinta romántica independiente "Like Crazy" ("Como locos"). Pero recientemente ha estado metida en películas de mayor escala, como la secuela de "The Amazing Spider-Man" ("El sorprendente Hombre Araña").

A la presidenta de Lucasfilm Kathleen Kennedy le atrajo la capacidad de Jones para darle un sentido de seriedad e importancia a todo y a la vez exhibir una cierta "rareza".

"He pasado años buscando constantemente este tipo de papeles y este tipo de películas y la oportunidad de hacerlo a una escala tan grande era muy difícil de rechazar", dijo Jones, quien también aparece en el relato de fantasía de próximo estreno "A Monster Calls" ("Un monstruo viene a verme"), dirigida por el realizador español J.A. Bayona, y junto a Tom Hanks en "Inferno".

Jyn, a diferencia de las otras heroínas clásicas de "Star Wars", recibe todo el peso de una historia-origen en "Rogue One", que se estrena el viernes. Su padre, Galen Erso (Mads Mikkelsen), es un científico que una vez trabajó para el Imperio y que al principio de la película es traído de vuelta para ayudar a terminar la Estrella de la Muerte, dejando atrás a su hija.

Como una adulta, Jyn se ve obligada a enfrentar su pasado de varias maneras, especialmente cuando se ve enredada con la alianza rebelde.

"Me gusta su determinación", dijo Jones. "No deja pasar algo hasta lograrlo. Es muy, muy centrada y tenaz frente a las tareas que se propone".

Para interpretar a esta curtida luchadora, Jones se entrenó intensamente con expertos en escenas peligrosas. Convincentemente, su atuendo no es un vestido recargado ni un bikini de metal, sino un traje de guerrera.

"Jyn es alguien que ha tenido que sobrevivir por su cuenta y que en cualquier momento va a tener que salir corriendo, va a tener que defenderse físicamente", dijo Jones. "Ha construido un verdadero caparazón a su alrededor, así que su vestuario tenía que reflejar las necesidades de su vida y desafortunadamente no va a muchas fiestas".

Y mientras Jyn no es una princesa ni una reina o lo que sea que Rey termine siendo, Jones sí cree que comparte similitudes con aquellas que la antecedieron.

"Son bastante directas pero son instintivas y no se andan con juegos", dijo Jones. "Ella es muy leal a las otras heroínas de 'Star Wars' en ese sentido".

