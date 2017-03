Fallece Miriam Colón, pilar del teatro hispano en EEUU

El esposo de Colón, el actor boricua Fred Valle, anunció el deceso ocurrido por la madrugada, señalaron el viernes en un comunicado representantes del Teatro Rodante Puertorriqueño, fundado por la actriz en el circuito off Broadway. Colón falleció apaciblemente a causa de complicaciones pulmonares, agregaron.

La actriz tuvo una presencia constante y brillante en el cine hollywoodense, donde actuó junto a Marlon Brando en "One-Eyed Jacks" y "The Appaloosa", con Al Pacino en "Scarface", con Harrison Ford en "Sabrina", con Sharon Stone en "Gloria" y con Matt Damon en "All the Pretty Horses".

Su trayectoria incluye más de 90 películas y más de 250 episodios de series de televisión como "Bronco", "Bonanza", "Law & Order" y "Better Call Saul".

Nacida el 20 de agosto de 1936 en la ciudad de Ponce, Colón participó activamente en obras de teatro en sus años escolares y, antes de graduarse de la escuela superior, ya había sido admitida como oyente en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

Debutó en el cine en "Peloteros" (1953), una comedia puertorriqueña protagonizada junto al comediante Ramón (Diplo) Rivero en la que interpretó el papel de Lolita.

"Yo no soñaba que esa película iba a llamar tanto la atención. Yo cuando eso no sabía nada de análisis del personaje, sino que hacía lo que me daba el instinto y lo que me inspiraba el personaje, era más yo reaccionando a la situación", recordó durante una entrevista con la cineasta mexicana afincada en Puerto Rico Sonia Fritz.

Tras conseguir una beca para ampliar su adiestramiento actoral, en 1953 se marchó a Nueva York para ingresar al Dramatic Workshop and Technical Institute. Más tarde, en 1955-1956, pulió su técnica en el prestigioso Actor's Studio, fundado por Lee Strasberg en Los Angeles.

Casi desde su llegada a la gran metrópoli californiana, apareció en episodios de las teleseries más exitosas. Mientras, su primera experiencia en el cine estadounidense fue en "Crowed Paradise" (1956), un filme dirigido por Fred Pressburger en el que obtuvo un papel de relevancia, figurando séptima en los créditos.

Tras actuar en una puesta en escena de "The Oxcart", versión en inglés del clásico "La carreta" del dramaturgo puertorriqueño René Marqués, la actriz tuvo la idea de fundar una compañía teatral que educara al público en general sobre las contribuciones de los latinos al teatro.

Los mayores triunfos de su vida los cosechó como directora del Teatro Rodante Puertorriqueño (PRTT por sus siglas en inglés), el cual fundó en 1967 y presenta obras de los más notables dramaturgos puertorriqueños, latinoamericanos y españoles, muchas de ellas traducidas al inglés. En 2013 se fusionó con el Teatro Pregones del Bronx, para consolidar operaciones en un nuevo empeño llamado Pregones/PRTT.

"Pregones/PRTT se une a la ciudad de Nueva York, al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero en reconocimiento de tan grande pérdida", señalaron en la misiva. Los representantes del teatro dijeron que los planes para su funeral serán anunciados próximamente.

En 2015, Colón recibió la Medalla Nacional de las Artes, el más alto reconocimiento público para un artista en los Estados Unidos, de manos del entonces presidente Barack Obama.

Entre otros de los numerosos reconocimientos a los que se hizo acreedora destacan el Puerto Rican Coalition's Lifetime Achievement Award (1988) de manos del entonces presidente norteamericano Ronald Reagan, un Doctorado en Artes Honoris Causa (1989) de Rutgers University y el Premio García Lorca (1998) de la Universidad de Granada.

En 2009, la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York le otorgó su máximo galardón, el Premio Extraordinario ACE por Distinción y Mérito.

Cuando en 2011 Fritz le preguntó sobre la posibilidad de retirarse Colón respondió: "¿Qué hace uno cuando se retira? ¡Nada! Yo no coso, no tejo, no pinto, no escribo. ¿Qué voy a hacer yo si lo único que sé (hacer) es esto? ¿Qué será de mi vida? ¡Qué sé yo! Si voy a morir, prefiero morir así".

En los últimos meses, de hecho, colaboraba con Rosalba Rolón del PRTT en una posible adaptación de la novela "La guaracha del Macho Camacho" del puertorriqueño Luis Rafael Sánchez.