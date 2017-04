Fallece la compositora y productora de Motown Sylvia Moy

DETROIT (AP) — La compositora de Motown Sylvia Moy, la primera productora femenina del famoso estudio quien escribió y colaboró en varios éxitos como "My Cherie Amour" de Stevie Wonder y "It Takes Two" de Marvin Gaye murió en un suburbio de Detroit a los 78 años.