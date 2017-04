Fallece la cantante Linda Hopkins

Inspirada en la cantante de blues Bessie Smith, Hopkins escribió y protagonizó en solitario el musical "Me and Bessie" de 1974 y fue nominada después a un Tony por el musical "Black and Blue".

La cantante nació en Nueva Orleans y estuvo de gira con Sammy Davis Jr. y el jazzista Branford Marsalis. En cine y televisión participó en la película de Clint Eastwood "Honkytonk Man", así como en las miniseries "King" y "Roots: The Next Generations".

Hopkins, cuyo mayor éxito musical fue una versión de "Shake a Hand" con Jackie Wilson, comenzó a cantar en la iglesia a los 3 años. Cuando tenía 11 años fue descubierta por la estrella del gospel Mahalia Jackson.