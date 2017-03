Fallece Jerry Krause, el arquitecto de los Bulls de Jordan

Los Bulls confirmaron su deceso el martes.

Oriundo de Chicago, Krause asumió como gerente de los Bulls en 1985 y fue responsable de rodear a Jordan con los jugadores que completaron dos tripletes seguidos de títulos en la década de los 90.

También contrató a Phil Jackson para que fuera auxiliar de Doug Collins, y despidió a Collins para darle las riendas a Jackson luego de alcanzar la final de la Conferencia del Este en 1989.

Adquirió a Scottie Pippen en un canje realizado el día del draft de 1987, en el que también seleccionó a Horace Grant. Ambos se convirtieron en los principales socios de Jordan en los potentes equipos.

El croata Toni Kukoc, Stacey King y B.J. Armstrong también tuvieron un papel prominente en esos equipos, luego de ser tomados en el draft. También con jugadores que fichó, como John Paxson, Steve Kerr, Bill Wennington y Ron Harper. Y no se puede obviar a Dennis Rodman, el estrafalario reboteador que se incorporó mediante un canje.

En total, Krause cumplió 18 temporadas al mando de la directiva de los Bulls y fue elegido dos veces como el Ejecutivo del Año en la NBA.

Sus Bulls están en los mejores equipos en la historia de la NBA, y la franquicia se convirtió en un imán comercial en todo el mundo.

"Toda la organización de los Bulls está profundamente por el fallecimiento de Jerry Krause", declaró el presidente ejecutivo Jerry Reinsdorf. "Jerry fue una de las personas que más arduamente trabajaba que he conocido, y fue uno de los mejores evaluadores de talento. Jerry fue parte integral de nuestro ciclo de seis campeonatos en ocho años. Fue realmente el arquitecto de nuestros formidables equipos de los 90. Yo no estaría en el Salón de la Fama del Básquetbol de no haber sido por Jerry".