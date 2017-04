Fallece el laureado poeta ruso Yevgeny Yevtushenko

Roger Blais, rector de la Universidad de Tulsa, donde Yevtushenko era profesor desde hacía mucho tiempo, dijo que Yevtushenko murió el sábado por la mañana.

"Murió hace unos minutos, rodeado de parientes y amigos cercanos", dijo su esposa, María Novikova, citada por la agencia estatal rusa de noticias RIA Novosti. Añadió que su esposo murió pacíficamente en su sueño, por insuficiencia cardíaca.

Yevtushenko ganó notoriedad siendo veinteañero, cuando escribió poesía contra Josef Stalin en la ahora desaparecida Unión Soviética.

Ganó reconocimiento internacional como joven revolucionario gracias al poema de 1961 "Babi Yar", que hablaba de la matanza de casi 34.000 judíos por los nazis. Denunció que el antisemitismo se había extendido por toda la Unión Soviética.

Hasta que se publicó "Babi Yar", la historia de la masacre estuvo envuelta en la niebla de la Guerra Fría.

"Yo no lo llamaría poesía política, la llamo poesía de los derechos humanos, una poesía que defiende la conciencia humana como el mayor valor espiritual", dijo Yevtushenko en 2007 durante una entrevista con The Associated Press en su casa de Tulsa. En ese tiempo dividía su tiempo entre Oklahoma y Moscú.

Yevtushenko dijo que escribió el poema después de visitar el sitio de los asesinatos en masa en Kiev, Ucrania. Dijo que buscó algo que mostrara lo que sucedió allí —una señal, una lápida, algún tipo de marcador histórico— pero no encontró nada.

"Estaba muy sorprendido. Me sorprendió mucho que la gente no guardara memoria de ello", agregó.

En la cima de su fama, Yevtushenko leyó sus obras en estadios de fútbol y otros foros repletos, incluso ante 200.000 personas en 1991 que acudieron a escucharlo durante un fallido intento de golpe en Rusia.

