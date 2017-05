Experta: Tiger Woods se equivocó al emitir comunicado

El comisionado de la PGA, Jay Monahan, dijo que la organización está dispuesta a ayudar a Woods.

“Creo que lo dice todo el comunicado emitido por Tiger el lunes por la noche, en el que se disculpó y dijo que haría todo lo posible por evitar que esto ocurra de nuevo”, dijo Monahan el miércoles a The Associated Press. “Es miembro de nuestra familia, y vamos a hacer lo que podamos por ayudarlo y apoyarlo”.

El lunes, a las 2 de la madrugada, policías que patrullaban las calles de la localidad de Jupiter, Florida, notaron que un automóvil Mercedes estaba aparcado de manera indebida junto a una autopista. Se acercaron para investigar, y encontraron el vehículo con el motor en marcha y una luz direccional encendida.

Los dos neumáticos en el costado del conductor estaban reventados, y los agentes descubrieron algunos daños recientes en ese lado del automóvil.

En el interior, Woods dormía al volante. En sus informes sobre el incidente, la policía señaló que el golfista no podía hablar con claridad ni sabía dónde estaba. Fue incapaz de atarse las cintas de los zapatos y no pasó un examen de sobriedad.

Pero una prueba de alcoholemia descartó que hubiera bebido licor, corroborando así lo que Woods dijo en su comunicado.

“Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado”, escribió Woods. “Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a medicamentos que se expenden con receta. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tan fuertemente”.

Woods pasó unas horas en la cárcel, como sospechoso de conducir bajo los efectos de una sustancia controlada. Accedió a que se le realizara un análisis de orina.

En una vez anterior en que Woods se metió en problemas fuera de los campos de golf, chocó su camioneta contra un árbol y un hidrante antiincendios frente a su casa en Windermere, Florida, la madrugada posterior al Día de Acción de Gracias en 2009. El percance derivó en que se conociera públicamente que tuvo relaciones extramaritales.

Eventualmente, compareció ante las autoridades que lo acusaban de conducir en forma negligente, y pagó una multa de 164 dólares.

Esta vez, Woods será notificado formalmente de los cargos el 5 de julio en una corte del condado de Palm Beach.

Katie Phang, exfiscal de Florida, consideró que el comunicado en que Woods asumió pena responsabilidad por lo ocurrido podría afectarlo si decide negar el cargo.

“El comunicado de Tiger fue una mala idea. No debió decir nada”, opinó Phang. “Ahora, él no puede negar que conducía bajo la influencia de una sustancia. No podrá decir que sólo estaba cansado tras un largo día”.

___

Curt Anderson, experto de AP en asuntos penales, contribuyó con este despacho desde Miami.