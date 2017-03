Exministro de Guatemala absuelto en España por ejecuciones

Vielmann se enfrentaba a 40 años de prisión e inhabilitación de por vida por la muerte de tres presos fugados del penal de alta seguridad El Infiernito en 2005 y de otros siete en la operación para retomar el control de la granja de rehabilitación El Pavón, en 2006.

En la sentencia hecha pública el miércoles y a la que tuvo acceso The Associated Press los jueces de la Audiencia Nacional española consideraron que la evidencia no era suficiente para señalar que Vielmann tuviese conocimiento de las circunstancias de la muerte de los fugitivos o que autorizase las ejecuciones de El Pavón.

Los hechos ocurrieron cuando Vielmann era ministro de Gobernación, entre 2004 y 2007, bajo el gobierno de Óscar Berger. Dos años después Vielmann obtuvo la nacionalidad española en Madrid, donde fue detenido en 2010 en el marco de la causa iniciada por una comisión contra la impunidad en Guatemala.