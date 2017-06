Exjefe de ONU: Trump debe de reconsiderar cambio climático

MADRID (AP) — Donald Trump debe de ponerse del "lado correcto de la historia" y reconsiderar su decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático de París, dijo el miércoles el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon.

"Si Estados Unidos se retira, esto tiene un gran efecto político. Temo que cualquier vacío de liderazgo vaya a ser llenado por otros, y esto no es lo que queremos que pase", dijo Ban durante una entrevista con The Associated Press. Ban calificó la decisión de Trump de "equivocada" y dijo que respondía a "una visión a corto plazo".