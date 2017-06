Exdirector del FBI Comey comparece y refuta a Trump

"El gobierno eligió difamarme y a lo que más importante, el FBI", declaró. Fueron sus primeras declaraciones desde su despido, que se produjo el 9 de mayo cuando encabezaba una investigación sobre la posible confabulación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.

El exdirector del FBI dijo que las explicaciones cambiantes que dio el gobierno sobre su destitución lo confundieron y preocuparon. Comey mencionó como ejemplo la observación de Trump de que pensaba en Rusia cuando despidió a Comey cuando el funcionario ya tenía cuatro años en el cargo para un mandato de 10 años.

"Él me había dicho repetidamente que yo estaba haciendo un gran trabajo y que esperaba que me quedara", declaró Comey. "Así que me confundí cuando vi en televisión que el presidente dijo que en realidad me despidió por la investigación sobre Rusia".

Comey dijo a los senadores que tomó la decisión de documentar cada reunión que tenía con Trump, mediante un registro escrito.

"Me preocupaba honestamente que pudiera mentir acerca de la naturaleza de nuestra reunión, así que pensé que era realmente importante documentarlo", agregó Comey. "Sabía que podría llegar un día en que podría necesitar un registro de lo que pasó, no sólo para defenderme, sino para proteger al FBI".

En declaraciones horas antes de la comparecencia del director destituido del FBI, el senador demócrata Chris Coons pidió a sus colegas legisladores que no se apresuren a declarar que Trump cometió actos que podrían constituir obstrucción de justicia en la investigación de la intromisión rusa en las elecciones del año pasado.

Dijo que los legisladores no deben "estorbar" la investigación que realiza el asesor especial Robert Mueller.

El miércoles, la víspera de su comparecencia, Comey reveló recuerdos tan detallados como vívidos de sus conversaciones a solas con Trump en una declaración escrita de siete páginas.

Escribió que Trump lo presionó reiteradamente para que le declarara su "lealtad" y le pidió que disipara “la nube” de la investigación que pendía sobre la Casa Blanca, afirmando públicamente que el presidente no era personalmente el blanco de la indagación en los vínculos de su campaña con Rusia.

Sus declaraciones revelan a un director del FBI tan desconcertado por sus interacciones con el presidente que empezó a conservar memorandos escritos de sus discusiones privadas. En su declaración escrita dijo creer que el presidente intentaba crear una "relación clientelar" con él. Se esperaba que describiera en detalle una reunión en la Oficina Oval, sobre la cual dijo que Trump le exhortó que no investigara los contactos del destituido asesor de seguridad nacional Michael Flynn con funcionarios rusos.