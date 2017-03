Exdictador panameño es operado de tumor cerebral benigno

Una de sus hijas, Thays Noriega, informó a The Associated Press que la cirugía concluyó y que el ex hombre fuerte de Panamá pasó a una sala de cuidados intensivos del hospital público Santo Tomás en esta capital, donde se realizó la intervención.

La entidad médica no había dado un reporte oficial. La AP llamó a la oficina de prensa y relaciones públicas del nosocomio pero nadie respondió.

Noriega, de 83 años, fue excarcelado temporalmente el 29 de enero con el fin de que se preparara en casa de una de sus hijas para la cirugía, que se había programado inicialmente para el 15 de febrero. Los médicos particulares de Noriega revelaron el tumor cerebral meses después de que fue repatriado por Francia en diciembre de 2011 y llevado inmediatamente a una cárcel para que cumpliese una condena por el crimen de un opositor.

Los médicos aseguran que esa masa en el cerebro creció inesperadamente en los últimos tiempos y que ponía en peligro la vida del ex general, que sufrió otras afecciones vasculares anteriormente y se desplaza en silla de ruedas.

Noriega controló con mano dura el país entre 1983 y hasta su expulsión por la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 tras caer en desgracia por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, que a la postre lo llevaron a condenas de prisión por esos delitos en ese país y Francia, respectivamente. Su caída marcó el fin del régimen militar panameño de 21 años.