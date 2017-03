Exclusiva AP: EEUU investiga finanzas de exasesor de Trump

Según ha podido saber The Associated Press, la información sobre las transacciones de Paul Manafort fue entregada a principios de este año a agentes que trabajan en la Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro.

Manafort trabajó como director de campaña de Trump entre marzo y agosto del año pasado, una labor por la que no cobró. Ahora está en el centro de una investigación del gobierno estadounidense para determinar si los asesores del republicano se coordinaron con Moscú para intervenir en la campaña presidencial de 2016.

Los registros muestran que se sabía que Manafort realizaba transferencias financieras a través de Chipre. El portavoz de Manafort no estuvo disponible de inmediato para responder a las preguntas de la AP.