Exclusiva AP: Carolina del Norte pierde con "Ley de baños"

RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Aunque los republicanos de Carolina del Norte aseguren que la "ley de baños" no acarrea perjuicios a la economía local, la normativa que restringe las protecciones a la comunidad LGBT costará al estado la pérdida de negocios por más de 3.760 millones de dólares en los próximos 12 años, de acuerdo con un análisis de The Associated Press.