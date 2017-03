Excapo de "Los Cachiros" será sentenciado en abril

Este mes, Rivera testificó que pagó miles de dólares al expresidente Lobo a cambio de protección para llevar a cabo operaciones de tráfico de drogas. También dijo que Antonio Hernández, hermano del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández. le pidió sobornos a cambio de conseguir fondos públicos para cubrir una supuesta deuda del gobierno con una empresa del cartel que servía para lavar dinero.

Rivera habló en corte durante el caso del hijo del expresidente Lobo, quien se llama Fabio Lobo y se declaró culpable el año pasado de asociación delictiva para traficar cocaína a Estados Unidos.

Tanto Hernández, hermano del actual mandatario, como Lobo, quien fue presidente de 2010 hasta principios de 2014, han negado las acusaciones desde Tegucigalpa.

René Sotorrio, abogado de Rivera, no respondió de forma inmediata una llamada de The Associated Press.