Ex reo de Guantánamo parte de Uruguay a Sudáfrica

MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — Un ex presidiario de la cárcel de Guantánamo que había sido reubicado en Uruguay partió el jueves con rumbo a Sudáfrica, con lo que terminó su campaña de dos años para que se le permitiera partir, dijo Christian Mirza, el ex enlace del gobierno uruguayo para los seis ex reos de dicha prisión que fueron recibidos en la nación sudamericana hace casi dos años.