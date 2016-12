La ex mandataria argentina, Cristina Fernández, reacciono al procedimiento judicial en su contra por corrupción asegurando que la justicia la persigue por ser opositora.

Ex presidenta argentina reacciona al proceso judicial en su contra

Luego de conocer la decisión del juez, Julián Ercolini, quien la ha procesado por presunta asociación ilícita y administración, Cristina Fernández enfiló sus baterías a través de las redes sociales igual que lo hizo durante la primera investigación en su contra por una operación dudosa con la venta de dólar a futuro por parte del banco central.

La ex presidenta también se burló de la medida de embargo de 666 millones de dólares que recae sobre sus bienes y buscó minimizar su fortuna ante la medida judicial…el ex ministro Julio de Vido y José López, ex secretario de obras públicas que está detenido por esconder bolsos cargados de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires también están siendo procesados por el mismo delito.

Aquí en el sur de la Florida hubo nuevas reacciones tras el escándalo de corrupción.

Este miércoles, el mandatario argentino Mauricio Macri se refirió a este caso afirmando que las obras publicas van a dejar de ser sinónimo de corrupción.

Por cierto que un grupo de seguidores de Cristina Fernández le lanzó piedras al carro en el que viajaba el presidente, Mauricio Macri en la localidad de Neuquén…nadie resultó herido en este incidente.