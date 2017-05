Ex policía admite culpa en caso de muerte de civil negro

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Un ex policía blanco de Carolina del Sur se declarará culpable de violar los derechos civiles de un automovilista negro desarmado al que mató a tiros en el 2015 cuando el hombre huía de una parada de tránsito, de acuerdo con una copia del acuerdo con fiscales obtenida por The Associated Press.