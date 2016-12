Evo Morales acepta postularse a una tercera reelección

"Si el pueblo dice vamos con Evo, ningún problema. Vamos a seguir derrotando a la derecha, y vamos a seguir con nuestro proceso. Tantas veces le hemos ganado a la derecha", afirmó Morales en la clausura del congreso de su partido, efectuado en la localidad de Montero, a unos 350 kilómetros al este de La Paz. El evento comenzó el jueves y concluyó el sábado en la tarde.

"No tengan miedo, si quieren enfrentarnos que se unan. Vamos a vernos en las urnas", añadió.

Morales perdió el referendo en febrero, en el cual se le consultó a la población si estaba de acuerdo en modificar la Constitución para autorizar un tercer periodo continuo de gobierno. La carta magna sólo contempla la posibilidad de hacerlo dos veces consecutivas.

El mandatario sería candidato por cuarta vez de forma seguida, pero según el Tribunal Constitucional el primer periodo no cuenta, ya que Morales no cumplió con los cinco años que manda la Constitución debido a que en 2009 su gobierno proclamó una nueva Constitución Política del Estado en la que Bolivia dejó de ser república y se convirtió en Estado Plurinacional. En ese año se convocó a elecciones, por lo que el tiempo anterior no fue computado como el primer período de gobierno del mandatario.

En el congreso del sábado se analizaron cuatro formas legales para que pueda volverse a postular.

El dirigente Rolando Borda explicó que estudian hacer una reforma constitucional mediante la Asamblea Legislativa, o por iniciativa ciudadana a través de la recolección de firmas. Otra posibilidad puede ser que el mandatario renuncie seis meses para poder ser habilitado, y por ultimo pedir al Tribunal Constitucional una interpretación.

El vicepresidente Álvaro García Linera ya había anunciado esas fórmulas legales, pero los analistas indicaron que todas son inconstitucionales porque ya hubo un referendo. García Linera anunció la semana pasada que él no volverá a postularse a ese cargo.

Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia y líder opositor, criticó que Morales vaya nuevamente a una reelección, pues los bolivianos ya decidieron en las urnas.

"No es no", aseguró.

El mandatario celebrará el domingo el aniversario de su primer triunfo electoral en compañía de sus colegas de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Ecuador, Rafael Correa, de tendencia izquierdista al igual que él.