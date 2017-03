ETECSA abarata tarifas creando el Plan Amigo

A partir de este 20 de marzo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) pone a disposición de sus clientes el Plan Amigos, una nueva modalidad que abarata la tarifa del minuto.

Consiste en una modalidad del servicio de voz que ofrece al cliente prepago la alternativa de inscribir hasta tres números fijos o móviles con los cuales podrán emitirse llamadas nacionales a una tarifa preferencial de 0.20 centavos de CUC por minuto.

Dicha tarifa es efectiva en el horario para servicio de voz comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:59 p.m., período en que la tarifa habitual (sin Plan Amigos) es de 0.35 centavos de CUC por minuto. A partir de las 11:00 p.m. y hasta las 6:59 a.m. se mantiene la tarifa vigente de 0.10 centavos por minuto.

A este nuevo servicio se accede de manera autogestionada -desde el propio teléfono, sin tener que acudir a una oficina comercial-, marcando *133# (al igual que para el Plan de Voz, Plan SMS y la Bolsa Nauta), y siguiendo las indicaciones del menú que se despliega en la pantalla del teléfono.

Screen Shot 2017-03-20 at 4.40.18 PM.png

Para activar el Plan Amigos es necesario que la suscripción de la línea telefónica se encuentre activa y debe contar con saldo vigente en la cuenta principal igual o superior a 1.00 CUC. Se recibirá una notificación si la operación ha sido exitosa y se deberán inscribir, siguiendo las instrucciones del menú, los números que el cliente seleccione para llamarlos con la tarifa preferencial.

Este monto se descuenta del saldo principal, y tiene una vigencia de 30 días. Una vez vencidos los 30 días desde que el usuario activó el servicio, se le cobrará una renta mensual de 0.50 centavos de CUC, la cual se descontará automáticamente de la cuenta principal, siempre y cuando el cliente posea como mínimo este saldo.

De no poseer saldo suficiente, el servicio quedará inhabilitado. No pierde el Plan Amigos hasta cumplidos 30 días más, pero no puede utilizarlo hasta que disponga nuevamente de saldo en su cuenta principal.

Cuando esta cuenta principal sea recargada, se le descontará la renta automáticamente y será rehabilitado el Plan. Una vez que recargue también puede habilitar el servicio inmediatamente accediendo al Menú Plan Amigos/ Renta mensual. Los 30 días comenzarán a contar a partir de esa fecha, cuando comienza un nuevo ciclo.

Si se cumplen los 30 días adicionales y aún no ha recargado, se pierde la suscripción al Plan Amigos, que deberá activarse nuevamente.

La inscripción de los tres primeros números telefónicos es gratuita, pero si luego el usuario decide sustituir un número por otro nuevo, entonces por esta nueva operación se le descontarán de su saldo principal 0.15 centavos de CUC. Eliminar los números es libre de costo.

Con información de Prensa Oficial Cubana.