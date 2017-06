Estudio: Las temperaturas en la India ya son mortales

Los hallazgos son aleccionadores considerando que el mundo avanza hacia un calentamiento aun mayor para fines de este siglo. En las últimas dos semanas, gran parte de Asia ha sido abrumada por una ola de calor. Pakistán registró un récord de 53,5° C (128° C) en la ciudad sureña de Turbat el 28 de mayo, la temperatura más alta que se haya registrado en el mundo durante el mes de mayo. La temperatura en la capital de India, Nueva Delhi, se ha disparado a más de 44° C (111° F).