Estatua de presidente Santos es rechazada por opositores

El 17 de febrero, cuando se cumplió el centenario de la población Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá, al sur del país, el alcalde inauguró la estatua de bronce de 1,80 metro y 130 kilos. "Me surgió la idea de crear la estatua... porque aquí se nota el cambio. Belén de los Andaquíes ha pasado por épocas muy duras especialmente por los ataques de la guerrilla de las FARC y paramilitares, esto fue un homenaje a la paz", dijo a The Associated Press el alcalde Edilmer Ducuara y explicó que en su construcción no se usaron recursos públicos.

Pero el congresista Álvaro Prada, del opositor partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), calificó el jueves de "extravagante" al monumento y dijo a AP que "me parece que gastarse la plata en un monumento para el presidente más impopular es una afrenta. Lo que tienen que hacer de alguna forma es compensar la violencia de la guerra con obras sociales, mejorar la infraestructura, mejorar la salud".

La estatua -que muestra a Santos de cuerpo entero con la paloma de la paz en la mano izquierda y el diploma del Nobel en la derecha- fue diseñada y construida por el escultor colombiano Aníbal Castillo, de 38 años, quien dijo a AP que estuvo 45 días trabajando en ella. "Todo esto se hizo realmente para un homenaje a la paz y también porque le otorgaron el premio Nobel de Paz y eso no se lo dan todos los días a un colombiano".

Castillo, quien lleva más de 10 años elaborando esculturas y bustos de personajes de la región de Caquetá sostuvo que "para mí esta es la primera vez que hago un trabajo de esta envergadura, y fue muy fructífero haberlo hecho". El costo de la obra fue aproximadamente de 11.000 dólares.

Jaime Prada, representante del uribismo en Caquetá, denunció al alcalde por la construcción de la estatua. "He interpuesto queja disciplinaria en la Procuraduría y denuncia en la Fiscalía contra el alcalde por violar la norma que prohíbe la colocación de monumentos en el espacio público de su localidad", dijo al diario Extra.

En tanto Marleny Sánchez, habitante de Belén de los Andaquíes, dijo a RCN Televisión que "mi opinión es que hubieran tenido cuenta al pueblo, si estaba de acuerdo, qué representación, qué beneficio nos da o por qué la iban a poner".

Luego de más de cuatro años de diálogos, delegados del gobierno y de las FARC alcanzaron en noviembre un acuerdo de paz tras más de 50 años de conflicto armado interno.

Santos ha recibido otros homenajes por al pacto alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Recientemente científicos colocaron su nombre a una planta que pertenece a la familia de los girasoles y se presume es endémica en los páramos de las alturas del noreste de Colombia.