Esposa de Leopoldo López busca confirmar hospitalización

“Por favor, ¿nos puede informar si alguien trajo a Leopoldo por acá, si entró o no entró?”, se le pudo escuchar decir a través de las barras de metal en la entrada.

Antes, uno de los periodistas más prominentes de Venezuela, Leopoldo Castillo, tuiteó que López fue llevado sin signos vitales al hospital desde la prisión militar Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas, debido a lo que el gobierno cree que fue una intoxicación.

El senador estadounidense Marco Rubio, que en febrero acompañó a Tintori a una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, dijo que había confirmado que el activista encarcelado se encontraba “muy grave”.

The Associated Press no ha conseguido confirmar el reporte tras enviar mensajes a varias personas cercanas a López.

Diosdado Cabello, líder del partido gobernante, dijo que nada le ha sucedido a López y acusó a la oposición de tratar de montar un espectáculo.