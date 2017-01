ESPN: Chargers anunciarán mudanza a Los Angeles

Horas después que los Chargers recibieron una prórroga de dos días para utilizar su opción para mudarse a Los Angeles, un medio reportó el miércoles por la noche que el equipo de la NFL tiene planes de irse.

Los Chargers convocaron a su personal a una reunión el jueves por la mañana, dijo un empleado del equipo el miércoles por la noche. El empleado habló bajo la condición de no ser identificado por no estar autorizado a divulgar la convocatoria. Dijo que no les divulgaron el motivo de la reunión.

El director de la junta del equipo, Dean Spanos, no devolvió un mensaje que se le dejó en su casa.

Citando fuentes de la liga, ESPN.com reportó el miércoles que los Chargers podrían anunciar tan pronto como el jueves que se mudan a Los Angeles. Según el informe, el equipo avisó al comisionado de la NFL, Roger Goodell, y a los dueños de los otros clubes sobre su intención de mudarse a Los Angeles para la temporada de 2017.

ESPN.com reportó que todavía no es oficial.

La relación entre los Chargers y el ayuntamiento de San Diego ha sido tensa desde hace algún tiempo. El equipo quiere un subsidio público para reemplazar el estadio Qualcomm, algo que el gobierno municipal se niega a otorgar en medio de una crisis económica.

Los votantes de la ciudad rechazaron hace menos de tres meses una medida propuesta por el equipo que pedía 1.150 millones de dólares en impuestos hoteleros para ayudar a financiar un estadio y centro de convenciones en el centro de la ciudad por 1.800 millones.