España: Tres arrestos vinculados con el caso Phineas Fisher

Las detenciones desataron una intensa especulación de que las autoridades estaban acercándose al extravagante ciberpirata, aunque un intercambio de correos electrónicos al que The Associated Press tuvo acceso pareció insinuar que no está bajo custodia.

Las autoridades no aclararon las interrogantes en la situación.

Dos hombres y una mujer fueron arrestados el martes en las ciudades de Salamanca y Barcelona bajo sospecha de hackear el cibersitio del sindicato de los Mossos d'Esquadra —la policía regional de Cataluña_, de apoderarse de su cuenta en Twitter y filtrar información personal de más de 5.500 agentes en mayo del año pasado, dijo un portavoz de los Mossos. No se prevén más arrestos, agregó el oficial, que no dio su nombre de acuerdo con las políticas de la agencia.

Los arrestos desataron rumores porque el robo a los catalanes había sido reivindicado por Fisher, un hacker que cobró notoriedad en el 2014 por publicar información del grupo británico Gamma Group, entonces responsable del spyware conocido como FinFisher. El pirata cibernético cimentó su reputación al adjudicarse la responsabilidad de un ataque a la empresa italiana Hacking Team —que desarrolla herramientas de espionaje— en 2015, una infiltración espectacular que expuso los tejes y manejes de las campañas de espionaje del gobierno.

Gamma Group, con sede en Andover, Inglaterra, no contestó inmediatamente a los mensajes que se le dejaron después del horario de oficina. Tampoco lo hizo FinFisher, con sede en Múnich, que ahora vende la herramienta de intrusión del mismo nombre.

Eric Rabe, portavoz de Hacking Team, dijo que "no tenía información especial" sobre los arrestos, pero declinó comentar si su compañía estaba en contacto con las autoridades españolas.

Toni Castejón, secretario general del sindicato de la policía catalana que fue hackeada, dijo que tenía dudas de que Phineas Fisher haya sido detenido.

Un ciberpirata que compartió capturas de pantalla de mensajes que había recibido de Phineas Fisher en las últimas horas planteó dudas similares. El hacker accedió a compartir esa correspondencia privada solamente si se le permitía permanecer en el anonimato.

Aunque no eran concluyentes, los mensajes dejaban entrever que el misterio sobre la identidad del hacker continuará al menos un poco más.

____

El periodista Aritz Parra de The Associated Press reportó desde Madrid y Raphael Satter, también de la AP, lo hizo desde París.