España investiga a presuntos hackers de la policía catalana

El anuncio aportó más detalles sobre las detenciones, las cuales desataron una oleada de especulaciones en torno al paradero de Phineas Fisher, una especie de Robin Hood que se ha atribuido la revelación de operaciones de vigilancia gubernamental en todo el mundo y que el año pasado se jactó de estar detrás del ciberataque a la página web del sindicato policial.

Sin embargo, el comunicado policial no se refirió a la cuestión crucial de si las autoridades están cerca de capturar a este notorio hacker.

Un portavoz de los Mossos d'Esquadra indicó el jueves que las autoridades no cuentan con evidencia de que las cuatro personas bajo investigación estén involucradas en las acciones de Hacking Team y la británica Gama Group, empresas que proporcionan herramientas de espionaje cibernético a nivel estatal y cuya seguridad presuntamente fue violada por Phineas Fisher.

El vocero no descartó que exista ese vínculo.

Por su parte, Phineas Fisher —o alguien que habló en nombre de los cuatro sospechosos— negó tener algo que ver con los detenidos.

"Es posible que las personas arrestadas retuitearan o de alguna otra forma difundieran la información filtrada de la policía, lo cual podría ser un delito en España; o es posible que la policía solo arrestara al azar a algunas personas que parecen hackers, no tengo idea", dijo la persona a The Associated Press. "Mi 'carrera' como Phineas Fisher terminó, solo regresé a internet para comentar sobre los reportes de que la policía española me había arrestado".

Las autoridades españolas informaron que los detenidos son ingenieros de tecnología de la información y habían usado la red Tor para no dejar rastro de sus actividades en línea, pero cometieron un error que condujo a los investigadores a ellos. El primer arrestado fue un hombre de 33 años de Salamanca que, de acuerdo con la policía, desempeñó un "papel secundario" en la intrusión.

Posteriormente fueron detenidos en Barcelona un hombre de 31 años y una mujer de 33, ambos españoles. Continúan siendo interrogados.

La cuarta persona, un suizo que reside en Barcelona, se entregó el jueves y fue dejado en libertad, pero luego tendrá que comparecer ante un juez.

Los hackers son sospechosos de infiltrarse en el cibersitio del sindicato de los Mossos d'Esquadra, de apoderarse de su cuenta en Twitter y filtrar información personal de más de 5.500 agentes en mayo pasado, de acuerdo con la policía catalana.

Se desconoce si cuentan con un abogado. La policía no proporcionó a la AP información respecto a sus abogados.

