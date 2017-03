Eslovenia: En pie la invitación para encuentro Trump-Putin

Borut Pahor dijo a The Associated Press que no debería descartarse una "tradición" de primeros encuentros entre los mandatarios de Rusia y Estados Unidos en esa pequeña nación alpina, además de que Eslovenia es el país natal de la primera dama de Estados Unidos.

En junio de 2001, el mandatario George W. Bush y Putin se reunieron cara a cara por primera vez en Eslovenia para explorar la posibilidad de acordar planes de defensa de misiles de Estados Unidos, a los que Moscú se oponía.

"Eslovenia ha expresado oficialmente su disposición... y está lista para recibir esta reunión", dijo Pahor, cuya nación es miembro de la Unión Europea pero tiene vínculos tradicionales con Rusia. "Serían bienvenidos en una buena atmósfera".

Melania Trump — cuyo nombre nacimiento es Melanija Knavs — dejó Eslovenia cuando tenía alrededor de 20 años para buscar una carrera en el modelaje.

"Probablemente sería atractivo para el presidente de Estados Unidos, porque la primera dama es del país", comentó Pahor. "No me sorprendería si deciden lo contrario, es su decisión".

Putin ha dicho que Eslovenia sería una buena sede, pero añadió que la decisión no es exclusivamente suya.

Pahor dijo que tocó el tema "brevemente" con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

"Fue muy educado, pero no dio una respuesta definitiva", recalcó Pahor.