Enviado católico a Tierra Santa expresa esperanza por Aleppo

El reverendo Pierbattista Pizzaballa viajó el sábado de Jerusalén a Belén en una procesión tradicional antes de acudir a una misa de medianoche en Nochebuena.

El clérigo dijo a The Associated Press que confiaba en que la gente de Aleppo pueda "reconstruir la ciudad, no sólo la infraestructura sino también las relaciones comunes que eran tradición allí".

El gobierno sirio asumió el pleno control de la ciudad este mes cuando los rebeldes, incluidos algunos milicianos extremistas islámicos, aceptaron retirarse de su último enclave tras más de cuatro años de fuertes combates por la ciudad más grande del país.