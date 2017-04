Encuesta AP NORC: Mayoría en EEUU se opone a financiar muro

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses se oponen a pagar por el muro del presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research difundida el jueves. Los esfuerzos del presidente para aumentar el gasto de defensa y reforzar la patrulla fronteriza obtuvieron mejores calificaciones.