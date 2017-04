En su adiós, Bauza elogia jugadores y les augura el Mundial

Bauza, de 59 años, fue despedido la víspera por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras apenas ocho partidos en el cargo y con cuatro por disputar en las eliminatorias mundialistas. Bajo su conducción, Argentina ganó tres partidos, empató dos y perdió tres. Se ubica en el quinto puesto, en zona de repechaje para Rusia 2018.

"Fue una experiencia maravillosa la que tuvimos", sostuvo Bauza, que en todo momento evitó entrar en polémicas con la dirigencia de AFA.

Por su despido, Bauza será indemnizado con una cifra cercana al millón de dólares.

"Gracias por tu predisposición para desvincularte de la selección nacional y terminar este vínculo contractual. Ha priorizado el amor que tiene por la selección, todos quieren lo mejor para la selección", afirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, sentado al lado de Bauza en la sala de conferencias del predio de selecciones nacionales.

Ninguno de los dos aceptó preguntas, pese a que la AFA había convocado formalmente a una conferencia de prensa.

Pese a que en el juego la mayoría de ellos no le respondieron, Bauza tuvo palabras de elogio hacia sus ex dirigidos.

"No me quiero olvidar de los jugadores, quiero agradecerles. Son los mayores responsables de esta posibilidad que tiene Argentina de clasificar", indicó el entrenador. "Muchos no valoran el sacrificio que hacen, una generación que más allá de haber perdido una final, dos las que sean se han brindado por completo a la selección".

Con Lionel Messi como capitán, Argentina perdió las finales del Mundial 2014, de la Copa América 2015 y de la edición Centenario del certamen continental en 2016.

Jorge Sampaoli, actualmente en el Sevilla de España y que sacó campeón a Chile en la Copa América 2015, es el principal candidato para sucederlo.

Tapia viajará en los próximos días a España con el fin de cerrar la contratación de Sampaoli.

El nuevo entrenador debutará el 18 de junio en un amistoso ante Chile en Australia. En agosto, Argentina jugará un partido clave ante Uruguay de visitante por las eliminatorias.

Quien sea que asuma, ese técnico no podrá contar con Messi hasta la última fecha de las eliminatorias. La FIFA suspendió cuatro partidos al astro por los insultos a un árbitro asistente en el cotejo ante Chile por las eliminatorias el mes pasado. La nueva cúpula de la AFA tiene entre sus misiones principales buscar la atenuación de ese castigo.