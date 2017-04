En medio de la escasez, Giorgio Gucci inaugura su exclusiva tienda en La Habana

Super agradecidos y contentos de compartir con el señor #GiorgioGucci...hoy a sido un día muy especial para nosotros SALUD, AMOR, PROSPERIDAD Y DINERO NUESTRA GENTE #YomilyElDany

A post shared by Yomil y El Dany Oficial (@yomilyeldany) on Apr 22, 2017 at 9:29pm PDT