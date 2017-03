En la selección italiana de béisbol se habla más bien inglés

Pero todos están orgullosos de representar al país, incluso si no nacieron ahí.

"El atractivo de esto es la emoción, la competencia, la amistad, aquí no hay egoísmo, no hay una persona que no esté jugando para representar esa 'I' que llevamos en el pecho", explicó el coach de la antesala Nick Punto el martes, durante una serie de prácticas bajo el sol quemante de Arizona, dos días antes de que el equipo dispute su primer encuentro en la ciudad mexicana de Guadalajara.

Punto ha participado ya en dos ediciones del Clásico, pero lo hará como coach por vez primera.

Daniel Descalso debuta en el Clásico. Al igual que muchos de sus compañeros, el pelotero de cuadro de los Diamondbacks de Arizona busca honrar su herencia.

"Para mí, ésta es una gran oportunidad de representar al país de donde vino mi familia", comentó. "No hay muchas oportunidades de hacer algo así".

Descalso pegó un doblete productor en el tercer inning del encuentro que Italia ganó 8-7 a los Cachorros de Chicago.

"En cada juego, el ambiente será como de playoffs", opinó por su parte Chris Colabello, de los Indios de Cleveland. "Esto es la encarnación del béisbol que uno practica de joven en un terreno improvisado, porque lo que uno quiere es hallar la forma de ganar el juego. Nadie está preocupado por sus propias estadísticas".

Colabello, quien jugó el martes en la primera almohadilla, tiene pasaporte estadounidense e italiano. Durante su niñez, pasó tiempo en ambas naciones. Creció jugando competencias internacionales con muchos de los peloteros que figuran en la selección actual.

"Cuando crecía, no me percataba de lo afortunado que era al experimentar de verdad dos culturas y arraigarme en ambas", dijo el pelotero de 33 años. "En el último torneo, la gente bromeaba conmigo y me decía, '¿Qué debes hacer para estar en la selección italiana? ¿Comer un emparedado de albóndigas?' Pero para mí esto es diferente. Cualquiera que me conozca sabe que Italia significó mucho para mi desarrollo, como persona y jugador. Me enorgullece mucho vestir este uniforme".

La mejor actuación de Italia en el Clásico data de 2013, cuando sorteó la primera ronda con victorias sobre México y Canadá. En la fase siguiente, cayó por diferencia de una carrera frente a República Dominicana y Puerto Rico.

"El último torneo fue un gran avance para nosotros, porque dejamos claro que podíamos jugar contra cualquier equipo del mundo", indicó Colabello.

Punto afirmó que el manager Marco Mazzieri fomenta un ambiente familiar entre los peloteros. Punto y los otros jugadores que militan en las mayores o que jugaron en éstas tratan de guiar a los peloteros que sí nacieron en Italia, donde los clubes nacionales juegan un par de veces por semana.

"Nos recompensa mucho ver que un chico te mira a los ojos, te escucha y luego hace exactamente aquello en lo que estuvimos trabajando", manifestó Punto.

¿Cómo puede crecer el béisbol en un país enloquecido por el fútbol?

"La forma de crecer es sorprendiendo al mundo", dijo Punto. "Y ése es nuestro plan".