En Colombia, mujeres juegan fútbol y encabezan campaña

El debut de una liga de mujeres en el país representó la oportunidad de vigorizar un acuerdo suscrito en 2013. Mediante dicho convenio, recién ratificado, la Federación Colombiana de Fútbol, la liga profesional Dimayor, ONU Mujeres Colombia y el matutino El Tiempo de Bogotá participaban en la campaña para erradicar la violencia hacia las mujeres.

"Es un hito histórico (este primer torneo), un mensaje de equidad en un deporte considerado masculino, un evento que debe servir para reivindicar y aumentar las voces de las mujeres para que no se sientan solas", indicó la periodista Jineth Bedoya, quien encabeza el movimiento.

Anticipó que en la tercera semana de mayo se realizará un acto en distintos estadios, para sensibilizar a los asistentes sobre el problema del maltrato a las mujeres. Los equipos masculinos de primera y segunda divisiones se sumaran a la acción.

Por su parte, la campaña promoverá las actividades de la Liga de mujeres, al considerar que su creación representa un paso hacia la equidad.

"Pensamos que no íbamos a tener esta Liga... Tenemos que motivar a las niñas a no callar, ser ejemplo para ellas y exigir la no discriminación contra las mujeres", subrayó el miércoles Liana Salazar, integrante de la selección de Colombia y estrella de "Leonas" de Santa Fe.

La mediocampista de 24 años jugó en Finlandia y recientemente terminó en Estados Unidos sus estudios de publicidad.

"Nosotras podemos jugar igual o mejor que los hombres... Esto (el torneo) es trascendental y marca historia en el país", afirmó.