La revista, que celebra sus 20 años, en esta edición está dedicada al impacto de las redes sociales, y las fotografías fueron clasificadas en categorías como #Selfie, #Glam, #Happy, #Love, #MCM, #NoFilter y #TBT.

La hija de Gloria y Emilio Estefan fue incluida entre las bellezas de la categoría #Selfie.

People en Español (desde 2009 la revista más leída en español en EEUU con más de seis millones de lectores) publica en junio un número especial dedica a las estrellas latinas más atractivas del mundo del cine, la televisión, la música, el deporte y la política.

Este año la lista se ha adelantado al número de mayo y desde este viernes se encuentra a la venta.

Otros de los reconocidos este año son Maluma, Romeo Santos, Carmen Villalobos, Julián Gil, Kate del Castillo, Carlos Vives y Thalía.

Esta edición especial incluye otras 50 bellezas que han adornado la lista en años anteriores, entre ellas Lili Estefan, William Levy, Jencarlos Canela y Pitbull.

Emily Estefan acaba de lanzar en febrero su álbum debut Take Whatever You Want, con canciones que ella misma compuso y arregló.

En 2016 obtuvo en Miami el Premio La Musa como compositora revelación del año, y entró así en el Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos.

La joven Estefan, de 22 años, comenzó su carrera de cantante en 2014, actuando en el Hollywood Bowl.