ELN dispuesto a instalar mesa de negociaciones en enero

En su cuenta de Twitter el grupo rebelde publicó que "tiene toda la disposición para que en este mes de enero sea una realidad la instalación de la mesa pública".

Añadió que la expectativa de la sociedad "es buscar una salida política al conflicto social y armado".

Delegados del gobierno colombiano y del ELN mantienen reuniones secretas desde la semana pasada en el norte ecuatoriano con miras a fijar las bases para futuras negociaciones de paz tal como ocurrió con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Inicialmente ambas partes habían pactado iniciar las conversaciones públicas el 10 de octubre, pero el presidente colombiano Juan Manuel Santos no envió a última hora a sus representantes luego de que la guerrilla se negara a liberar a un ex congresista que mantiene secuestrado. El ELN, por su parte, acusó al gobierno de no indultar a dos guerrilleros detenidos.

El jefe del equipo negociador del ELN es el denominado comandante Pablo Beltrán mientras que del lado del gobierno está Juan Camilo Restrepo.

Las negociaciones son acompañadas por integrantes de los países garantes: Ecuador, Noruega, Chile, Cuba y Venezuela.

Los acercamientos entre el gobierno y el ELN empezaron en 2013 con reuniones secretas, algunas de ellas en suelo ecuatoriano.

Según las autoridades el ELN cuenta con unos 1.500 miembros.