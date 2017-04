Eliécer Ávila: "Esta FEU, vendida y prostituida, da pena"

Declaración del Presidente del Movimiento Político Somos+ sobre expulsión de la Universidad de Karla María Pérez González

En medio de todo el oprobioso “proceso” legal desatado en mi contra, me llega una noticia aún peor, la expulsión de Karla González de la Universidad de Villa Clara por sus “vínculos” con nuestro movimiento.

Privado de todo objeto electrónico y dependiendo de que me llegara de boca de alguien la información, supe con algún atraso los detalles de la maniobra, en la que están involucrados dirigentes del país, “Seguridad del Estado”, profesores y por último estudiantes… unos pocos, necesarios chivos expiatorios que cargarán con la responsabilidad de una barbarie, promovida por los viejos escamados que mueven los hilos.

Creo que no hay ejemplo más claro en toda la sociedad cubana para ilustrar la pérdida de valores morales, que la conducta de los estudiantes universitarios. Ser universitario es más que todo una actitud ante la vida. De nada vale obtener un título y colgarlo en la pared, si éste fue condicionado a perder la esencia misma del ser humano, su libertad y su decoro.

¿De qué vale estudiar periodismo, la vocación más necesitada de ese derecho universal que es la libertad de expresión, si desde la etapa de estudiante ya participas de un atentado contra lo que será tu única herramienta verdadera de trabajo? ¿O es que en verdad no desean ser periodistas, sino repetidores obsoletos y aburridos de una propaganda partidista que nadie lee, oye, mira ni respeta?

Karla ha sido expulsada de la carrera de periodismo precisamente por soñar ser periodista de verdad, por no vender su alma al diablo, por ser de esas pocas jóvenes que sueñan vivir en Cuba con su dignidad intacta. Esta adolescente se ha parado frente al tanque de hierro como lo hizo aquel ciudadano chino en la plaza de Tiananmen.

Sin proponérselo, con su firmeza, ya está librando una enorme batalla a favor del periodismo y en defensa de todos los profesionales, presentes y futuros de esa rama en Cuba, incluidos los que hoy apoyan tal desfachatez.

Recuerdo como si fuera hoy, lo que sentí cuando era yo el que estaba en ese mismo lugar, siendo juzgado por el miedo, el miedo de muchos de mis compañeros a perder su “misión a Venezuela”, su carrera, su futuro trabajo y todas esas cosas que aquí dependen del criterio de los “factores”. Lo interesante de aquellos hechos fue que, pasados los años, nadie se acuerda de los nombres de los que se prestaron para el show y en su gran mayoría fueron cayendo en desgracia uno por uno, hasta el punto en que hoy yacen olvidados en algún rincón por ahí… sin nombre, sin honor y sin vergüenza.

Otros, los instrumentadores, los come candelas mayores, terminaron casi todos abandonando el país, abrazando desesperadamente aquellos valores e ideas que rechazaban con uñas y dientes. Algunos me han escrito por Facebook pidiéndome perdón y yo los he perdonado, pues siento verdadera lástima de sus conciencias.

Es que nada tiene que ver la burbuja universitaria, los lemas, los discursos encendidos, la enajenación y la doctrina con la vida real a la que tendrán que enfrentarse después de graduados. Esa que te abre los ojos por la fuerza dándote la cachetada que necesitas para despertar de tanta porquería en la que te han usado.

La FEU saca ahora una declaración, deshonrando a una federación cuyo mérito histórico fue precisamente defender a los estudiantes de los desmanes de la tiranía anterior. Esta FEU por el contrario, se pone del lado del poder, de los abusadores, de los corruptos, de los que torturan hoy a las mentes libres, de la misma forma en que ayer, otros menos sofisticados, torturaron los cuerpos de iguales rebeldes.

Esta FEU vendida y prostituida, da pena.

Alegan que Karla reconoce pertenecer a “una organización ilegal”. No sería mejor que esos mismos periodistas se preguntaran ¿por qué es ilegal pensar y proponer soluciones distintas? Dicen también que esta organización tiene objetivos y valores distintos a los de la “revolución”. ¿Acaso se nos ha permitido hablar públicamente de nuestros objetivos y valores? ¿De dónde sacan estos señores que la libertad de prensa, las elecciones plurales, el emprendimiento y el Estado de Derecho que nosotros promovemos es distinto al que prometió Fidel al principio de su revolución? Se han leído “La historia me absolverá” o los discursos del propio Fidel en Santiago, Camagüey etc.

No hay nada más cercano a los sueños por los que murieron tantos héroes en Cuba que las ideas y principios de Somos+, así como nada es más distinto a las promesas de “la revolución” que la realidad que hoy vivimos, presos del pasado y sin oportunidades para evolucionar, con un pueblo que no sabe para dónde ni cómo irse, y una burocracia enferma de poder que no quiere soltar la teta de un país que agoniza y sigue empeorando año tras año.

Si ustedes quieren jugar ante la historia el bochornoso papel de cabrones, ésa es su decisión, así quedará registrado y no podrán esconderse, pues la etapa donde “nadie escuchaba”, terminó gracias a internet.

Karla por su parte, seguirá limpia, pura, dulce, inteligente, honesta y sobre todo, valiente. Con esas cualidades, encontrará cientos de oportunidades para graduarse de periodismo en las universidades más prestigiosas del mundo.

Es el pueblo de Cuba quien pierde, al menos por el momento, la posibilidad de contar con una joven de su estirpe.

Si para que se garantice el “derecho a existir” de la “revolución” que ustedes mencionan hay que pisotear a tanta gente, hay que matar tantos sueños, hay que destruir tantas familias, hay que privarse del derecho de ser uno mismo para engrosar las filas de tanto zombi patético, si la revolución solo sabe alzarse sobre un cementerio de intelectuales, pensadores, artistas, periodistas y cualquier hombre o mujer pensante que nazca en esta tierra: Se pueden meter su revolución por su reverendísimo ano.

Ing. Eliécer Ávila

Orgulloso Presidente y Fundador del Movimiento Político